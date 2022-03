Hunt: Showdown: Entwickler sprechen über die Zukunft des Shooters

Die Entwickler von Hunt: Showdown geben bekannt, dass man in Zukunft transparenter sein will mit dem, was in diesem Jahr noch kommen wird. Update 1.8 ist für den PC bereits erschienen und ab dem 24. März wird das Event „Traitor’s Moon“ stattfinden.

Im ersten Quartal wird mit dem verfügbaren Update 1.8 der Fokus vor allem auf Verbesserung der Performance der Server und des Clienten liegen. So will man die Verarbeitungsanforderungen an KI und allen interaktiven Objekten in der Welt reduzieren. Außerdem wurde eine nicht benötigte Komponente entfernt, welche die Serverleistung beeinträchtigen konnte. Des Weiteren wurde dran gearbeitet, wie der Client mit der Steam API interagiert. Um es den Entwicklern in Zukunft zu erleichtern, Probleme und Bugs zu beheben, wird es ein neues Tool geben. Ebenfalls werden die fehlenden Charakter- und Waffen-Animationen in der Lobby hinzugefügt.

Für Quartal 2 ist vorgesehen, dass das aktuelle System für tägliche und wöchentliche Belohnungen durch ein neues Quest System ersetzt wird. Um für mehr Abwechslung mit der KI zu sorgen, wollen die Entwickler zwei neue Zombie-Variationen einführen und die 3rd-Person Animationen beim Schleichen überarbeiten.

Mitte/Ende Quartal 2 & Anfang 3 Quartal geht es dann mit folgenden Änderungen weiter:



Neues Gameplay Feature zum Verbessern des Teamplay

Änderungen der UI für bessere Benutzerfreundlichkeit

Ping Limit, wenn man Server außerhalb seiner Region nutzt

Überarbeitung des Fortschrittssystems, inklusive des Prestigesystems

Im Video der Entwickler werden noch einmal alle Details erklärt: