Hunt: Showdown: Feier zum fünfjährigen Jubiläum

Hunt: Showdown feiert sein fünfjähriges Bestehen mit einer brandneuen Twitch Drop-Kampagne, die reihenweise Belohnungen mit sich bringt. Dazu zählen ein Legendärer Jäger, Kill Buyer, und erstmals spezielle Jubiläums-Kisten mit verschiedenen Gegenständen.

In fünf Jahren konnte Hunt immer neue Höhepunkte erreichen, darunter Rekord-CCU auf Twitch in den vergangenen zwei Jahren, neuen Inhalten wie Karten, Bosse, Live-Events und hunderte Waffen. Allein in den letzten Jahren fanden der Stalker Beetle, Questlines, das feurige Inferno, der bei Fans überaus beliebte Scrapbeak, die neue Karte DeSalle und vieles mehr ihren Weg ins Spiel.

Live-Events boten immer neue Belohnungen. Die Moon Event-Serie startete mit Traitor´s Moon und mündete kürzlich in Devil´s Moon. Mit dieser Serie wandelten sich die Events hin zu storyreichen Erweiterungen, welche die Lore vertiefen. Das Bayou hält für neue und aktuelle Spieler immer wieder Überraschungen bereit.

Twitch Drop-Event zum fünfjährigen Jubiläum

An jedem Tag des Events warten Belohnungen auf alle, die Hunt: Showdown-Streams auf Twitch verfolgen. Zuschauer müssen lediglich ihre Hunt- und Twitch-Accounts verbinden und jenen Streamern zusehen, die Twitch Drops aktiviert haben. Mehr Informationen gibt es auf der Hunt: Showdown Twitch Drops-Seite.

Schedule und Belohnungen:

23. Feb. – 2. März – 180 Minuten schalten das Legendäre Messer „The Marquis” frei.

24. Feb. – 2. März – 180 Minuten schalten die Legendäre Waffe Bornheim No. 3 „Alley Cat frei.

25. Feb. – 2. März – 210 Minuten schalten die Legendäre Waffe Mosin-Nagant M1891 Obrez „The Fifth Tale” frei.

27. Feb. – 2. März – 210 Minuten schalten den Waffenanhänger „Gator Eye” frei

28. Feb. – 2. März – Nachdem „Gator Eye“ freigeschalten wurde: 240 Minuten schalten den Legendären Jäger „Kill Buyer” frei.