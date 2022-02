Hunt: Showdown: Jubiläum mit Twitch Drops, neuen Inhalten und mehr

Gestandene Veteranen, Fans und neue Spieler sind eingeladen, sich in das Bayou zu stürzen und das vierte Jubiläum seit Veröffentlichung von Hunt: Showdown im Early Access zu feiern. Es gibt kaum eine bessere Zeit, sich den mehr als 3,5 Millionen Spielern anzuschließen – eine Zahl, die Jahr für Jahr steigt.

Das Bayou ist ein seltsamer und gefährlicher Ort. Zeuge dafür stehen die 1.595 Spieler, die durch Türen starben oder die 276, die durch Pferde ihr Leben verloren haben. Alle sind eingeladen, an der Jubiläumsfeier teilzunehmen, indem sie sich auf die Jagd nach dem Kopfgeld begeben. Und sich gegenseitig.

Zur Feier des Vierjährigen bedankt sich Crytek bei aktuellen Spielern und heißt neue in Hunt Showdown mit einer Twitch Drops-Kampagne, einem Jubiläums-Sale sowie neuem Branding willkommen.

Fatih Özbayram, Senior Producer für Hunt: Showdown, sagt: „Das gesamte Team hat die letzten vier Jahre wirklich hart daran gearbeitet, Hunt zu einer besonderen Erfahrung zu machen. Jedes Match erzählt eine einzigartige Geschichte, deshalb kommen die Leute immer und immer wieder zurück ins Bayou.” „Es ist stets unser Anspruch, das Spiel mit Updates, Inhalten und Events frisch zu halten. Im Laufe des letzten Jahres haben wir eine neue Map und einen neuen Boss hinzugefügt sowie Events wie ‘Light the Shadow’ und ‘As the Crow Flies’ abgehalten. All das könnten wir ohne unsere fantastische und offene Community nicht bewerkstelligen. Indem wir die Spieler an erste Stelle setzen und zuhören, was sie in Hunt möchten, ist es uns möglich, eine Spieleerfahrung zu bieten, die wahrhaft einzigartig ist.“

Die Twitch Drops-Kampagne beinhaltet vier Legendäre Waffen und einen Legendären Hunter und läuft ab morgen, dem 23. Februar um 16 Uhr bis zum 1. März um 16 Uhr. Drops sind für alle frei zugänglich, Spieler müssen einfach nur ihrem Lieblings-Streamer auf Twitch bei Hunt: Showdown zusehen, um die kostenlosen Belohnungen abzustauben.

Das neue Branding spiegelt das PvPvE-Gameplay wider und erscheint auf allen Hunt: Showdown-Kanälen sowie als Wallpaper, das zum Download zur Verfügung stehen wird.

Neu in Hunt? Auf den Social-Media-Kanälen warten „50 Ways To Die”-Videos voller Tipps und Hinweise, was neue Spieler nicht tun sollten. Außerdem erscheint bald ein „Beauty of Hunt”-Video, welches einige der sagenhaften Orte und Kulissen vorstellt, die es zu entdecken gilt.

PC-Spieler können sich Hunt: Showdown plus vier DLCs als Teil des Jubiläums-Pakets mit 65 % Nachlass sichern. Das Paket ist bis Donnerstag, den 3. März auf Steam erhältlich.