Hunt: Showdown: Light-the-Shadow-Event gestartet

Die Spieler von Hunt: Showdown sind ab heute eingeladen, am neusten Live-Event des Spiels teilzunehmen. Das „Light-the-Shadow“-Event bietet Spielern die Chance, legendäre Waffen, Blood Bonds und Hunt-Dollars zu verdienen sowie zwei legendäre Jäger der amerikanischen Ureinwohner, „The Exile“ und „The Third Son“, in ihre Reihen aufzunehmen.

„Wir freuen uns sehr, den Spielern dieses brandneue, einzigartige Event zu präsentieren. Sie müssen sich für einen Pfad entscheiden und dieser bestimmt dann ihr Spiel und was sie dort erleben werden – aber trotzdem können sie später auch noch den anderen Pfad einschlagen. Es gibt auch den brandneuen Themen-DLC Bayou Wraith und wir freuen uns auf das Feedback der Spieler und darauf, sie schon bald im Bayou willkommen zu heißen“, sagt Fatih Özbayram, Senior Producer bei Hunt: Showdown.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden:

Das Event bietet zwei verschiedene Pfade, um Belohnungen zu erhalten – Pfad (1): Pierce the Shadow oder Pfad (2): Cleave the Shadow, wobei jeder Pfad unterschiedliche Belohnungen und Waffen bereithält. Spieler können nach Abschluss des ersten Pfades auch den zweiten Pfad beschreiten, um alle im Event erhältlichen Belohnungen zu ergattern.

Zudem wird Hunt: Showdown ein brandneuer Event-DLC hinzugefügt: „Bayou Wraith“, welches einen legendären Jäger (Techie Wraith) und zwei legendäre Waffen enthält.

Durch das Abschließen beider Pfade können die Spieler die beiden legendären Jäger „The Exile“ und „The Third Son“ freischalten.

Pfad (1): Pierce the Shadow

Wenn man den Pfad des Jagdbogens wählt und Ziele mit dieser Waffe zerstört, kann man die folgenden Belohnungen erhalten:

Zwei 25-Proof Vapours

Hunting Bow

Hunting Bow Ammo: Poison Arrows

Hunting Bow Trait: Dewclaw

Legendary Conversion Pistol „Faultless”

Hunting Bow Ammo: Concertina Arrows

Legendary Hunting Bow „The Wayfinder”

Hunting Bow Trait: Hundred Hands

Hunting Bow Ammo: Frag Arrows

Legendärer Jäger „The Exile”

Pfad (2): Cleave the Shadow

Wenn man den Pfad der Wurfaxt wählt und Ziele mit ihrer glänzenden Klinge zerstört, kann man die folgenden Belohnungen erhalten:

Zwei 25-Proof Vapours

Throwing Axe

500 Hunt-Dollars

50 Blood Bonds

Legendary Winfield Marksman „Bayou Phoenix”

1000 Hunt Dollars

Legendary Throwing Axe „Tomahawk”

Throwing Axe Trait: Assailant

150 Blood Bonds

Legendärer Jäger „The Third Son”

Hunt: Showdown ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.