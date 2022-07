Hunt: Showdown: Live-Event Serpent Moon gestartet

Ab sofort startet das bisher größte Live-Event von Hunt: Showdown mit neuem Gameplay, mehr Story, einem brandneuen, sich entwickelnden legendären Jäger – dem „Viper“ – und vielem mehr.

Das Live-Event „Serpent Moon“ läuft 60 Tage lang bis zum 25. September und bringt eine übernatürliche Schlangenplage in den Bayou. Die tödlichen Reptilien tauchen in Höhlen im ganzen Bayou auf, die Spieler müssen sie fangen und auf Altären opfern. Das ist gefährlich, denn die Schlangen greifen die Jäger an, wenn diese zu viel Lärm machen.

Die Spieler müssen sich jetzt entscheiden: Die Schlangen aufwändig plündern und opfern und so jede Menge Eventpunkte und größere Belohnungen einfahren, oder die Biester einfach schön im Flow eins nach dem anderen ausschalten, aber so pro Reptil weniger Punkte erjagen.

Jäger können drei neue, sehr nützliche Event-Fähigkeiten ausrüsten. “Tiermaske” verringert den Aktionsradius der Schlangen und ermöglicht es den Spielern, näher heranzukommen. „Schlange“ vergrößert die Entfernung, aus der Schlangen geopfert werden können, und „Giftsinn“ identifiziert vergiftete Spieler in der Nähe, wenn man “Schattensicht” benutzt. Die Spieler werden außerdem für das Untersuchen von speziellen Spuren und Rissen sowie das Ausschalten von besonders mächtigen Bossen und vielem mehr belohnt.

Waffen und Blutmarken sind nur einige der Belohnungen, die es im Rahmen des Events zu gewinnen gibt. Storytechnisch erzählt “Serpent Moon” die Geschichte des vorherigen Live-Events „Traitor’s Moon“ weiter. Nachdem sich die Ereignisse im Bayou während des Events entfaltet haben, werden Hörbücher auf beliebten Streaming-Plattformen und Hunts Social-Media-Kanälen veröffentlicht, damit die Fans die Geschichte auch abseits des eigentlichen Spiels erleben können.

Alle Spieler, die am „Serpent Moon“-Event teilnehmen, können mit einem neuen legendären Jäger, dem „Viper“, spielen. Zum ersten Mal in Hunt wird sich dieser einzigartige Charakter visuell durch verschiedene Stufen entwickeln, während die Spieler im Game voranschreiten. Die Anzahl der Stufen, die der Viper durchläuft, hängt vom Weg ab, den der Spieler wählt. Ein neues Battle-Pass-System – “Der Güldene Pfad” – ermöglicht es den Spielern, zwischen einem kostenlosen, einem Standard- und einem Premium-Weg zu wählen.

Die kostenlose Option bietet zwei Level sowie die Möglichkeit, während des Events Waffen und Blutmarken zu verdienen. Der Standard-Battle Pass für den “Güldenen Pfad” bietet alle Inhalte der kostenlosen Stufe, vier Entwicklungs-Level, mehr freischaltbare Waffen und Belohnungen sowie Blutmarken-Cashback. Die Premiumstufe bietet alle Inhalte der Standardoption plus 3000 Ereignispunkte, um den Fortschritt zu beschleunigen. Unabhängig davon, für welchen Weg sich die Spieler entscheiden, erhalten sie garantiert zwei neue Waffen: die Romero 77 Alamo „Coluber“-Schrotflinte und die „Snakeshot“ Sparks-Pistole!

Alle Spieler können während der 60 Tage des „Serpent Moon“ bis zu 11 Belohnungen verdienen. Es gibt Booster, Blutmarken und Waffen zu gewinnen, darunter die „Antosha“ Caldwell Conversion-Kettenpistole und den „Lucidus“ Vetterli 71-Karabinerschalldämpfer. Spieler, die sich für den Standard- und Premium-Battlepass für den “Güldenen Pfad” entscheiden, können weitere 17 Belohnungen freischalten, darunter den neuen Gegengiftschuss “Schlangenölschutz” und das Winfield M1873 Swift-Gewehr „Slither“.

Parallel zum “Serpent Moon”-Live Event wird ein “Serpent Moon”-Bundle veröffentlicht, das die DLCs „They Came from Salem“ und das brandneue „The Prescient“ enthält. Wenn Spieler als diese Jäger spielen, profitieren sie von einem Event-Punkte-Boost und neuen legendären Waffen. Spieler können einen weiteren Event-Boost mit drei neuen Event-Eigenschaften erhalten, die mit der Aktivierung der neuen “Mr. Chary’s Contracts” gestapelt werden können.

Nehmt an dem größten Event in der Geschichte von Hunt: Showdown teil und holt euch die Belohnungen! Hunt: Showdown ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.