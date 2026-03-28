Hunter: The Reckoning – Deathwish: Das Spiel ist angesiedelt im World of Darkness-Universum

NACON kündigt neuen Titel Hunter: The Reckoning – Deathwish von Teyon an und gibt weitere Details bekannt.

NACON und Studio Teyon, die bereits bekannt für RoboCop: Rogue City sind, haben im Rahmen des Xbox Showcase den neuen Titel Hunter: The Reckoning – Deathwish angekündigt.

Das Spiel ist angesiedelt im World of Darkness-Universum. Damit kehrt eine der bekanntesten Lizenzen der Rollenspielwelt 20 Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Videospiels zurück. In diesem First-Person-Einzelspieler-Action-RPG schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines Monsterjägers in einer weitläufigen Version von New York.

Hunter: The Reckoning – Deathwish spielt in einem düsteren New York, wo Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Schrecken in den Schatten lauern und ihre Intrigen spinnen.

Die Spielenden schlüpfen in die Rolle eines Jägers, der eine schreckliche Wahrheit entdeckt hat: Monster beherrschen heimlich die Welt, und somit entschließen sie sich, diese aufzuspüren. Die Fans passen ihren Jäger genau wie im Tabletop-Rollenspiel an und erkunden die Stadt in ihrem eigenen Tempo auf der Suche nach Hinweisen und Nebenquests, die ihnen einen Vorteil gegenüber Feinden verschaffen könnten, die ebenso mächtig wie gefährlich sind.

Um ihr Ziel zu erreichen, müssen die Spielenden ihre Vorgehensweise an den jeweiligen Unterschlupf der Kreatur anpassen – sei es durch rohe Gewalt, Heimlichkeit oder List.

Mit einer großen Auswahl an Fernkampf- und Nahkampfwaffen können sie Monster in intensive Kämpfe verwickeln. Im Laufe des Abenteuers schließen sie sich sowohl einer Jägergruppe als auch mit fünf Gefährt:innen zusammen, die alle ihre eigene Geschichte und einzigartige Persönlichkeit haben und bei der Jagd wertvolle Unterstützung leisten. Dabei können sie auch Beziehungen zu ihnen aufbauen und sogar Liebesbeziehungen eingehen.

Im Laufe der Kampagne gestalten Spielende ihre eigene Geschichte, indem sie wichtige Entscheidungen treffen, sowohl in Dialogen als auch während Missionen. Jede Wahl kann zu mehreren Ergebnissen führen und den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Diese Entscheidungen können auch ihren Ruf bei Verbündeten schädigen oder sie ins Visier der Strafverfolgungsbehörden bringen, was ihrer ohnehin schon gefährlichen Reise neue Hindernisse hinzufügt.

Die Spielenden haben als Jäger die klare Mission sich zwischen Monster und Unschuldige zu stellen, denn sonst wird es keiner tun.

„Wir wussten sofort, als wir Deathwish sahen, dass NACON und Teyon etwas Besonderes geschaffen hatten“, sagte Jess Lanzillo, Creative Director bei White Wolf für World of Darkness. „Teyon versteht genau, was Hunter: The Reckoning zu einem fesselnden Setting macht, und Deathwish verkörpert unsere Vision, es zum Leben zu erwecken. NACON hat dazu beigetragen, unseren Fans mehrere World of Darkness-Spiele zu präsentieren, und das Team bei Teyon ist in guten Händen.“

Hunter: The Reckoning – Deathwish wird im Sommer 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erhältlich sein.