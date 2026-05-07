Hunter: The Reckoning – Deathwish: Dev-Diary zeigt brutale Kernmechaniken des World of Darkness-Horrors

Hunter: The Reckoning – Deathwish zeigt neue Gameplay-Details zur brutalen Jagd im World of Darkness-Horror.

Mit einem neuen Dev-Diary-Video gibt Hunter: The Reckoning – Deathwish einen tiefen Einblick in die grundlegenden Gameplay-Systeme und Mechaniken des kommenden Action-Horrors im World-of-Darkness-Universum.

Im Mittelpunkt des gezeigten Materials stehen die sogenannten „Pillars of The Hunt“, also die zentralen Säulen des Gameplays, die das Spielerlebnis definieren sollen. Dabei geht es vor allem um Überlebensmechaniken, Teamarbeit und dynamische Entscheidungen in gefährlichen Situationen.

Das Spiel legt großen Wert auf taktisches Vorgehen im Koop-Modus. Spieler müssen gemeinsam Strategien entwickeln, sich gegenseitig unterstützen und gleichzeitig flexibel auf unvorhersehbare Bedrohungen reagieren. Jede Entscheidung kann dabei direkten Einfluss auf den Ausgang einer Jagd haben.

Hunter: The Reckoning – Deathwish spielt in einer düsteren Welt voller übernatürlicher Gefahren. Die Atmosphäre ist stark auf Spannung, Unsicherheit und ständige Bedrohung ausgelegt, wobei das Überleben im Mittelpunkt steht.

Das Entwicklerteam betont, dass Instinkt, Teamkoordination und schnelle Anpassung entscheidend sind, um die Nacht zu überstehen. Dadurch entsteht ein Gameplay-Fokus, der sowohl Planung als auch spontane Reaktionen verlangt.

Ein konkreter Release-Zeitpunkt wurde ebenfalls genannt: Hunter: The Reckoning – Deathwish soll im Sommer 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.