Hunter: The Reckoning Deathwish: Dunkles Horror-RPG erscheint 2027

Die Xbox Partner Preview hat Fans düsterer Action-RPGs einen ersten Einblick in das kommende Abenteuer Hunter: The Reckoning – Deathwish gewährt. Das polnische Studio Teyon, zuletzt bekannt für RoboCop: Rogue City, stellte das Spiel vor und gab exklusive Details preis, die über den stimmungsvollen Trailer hinausgehen.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines gewöhnlichen Menschen in New York, der plötzlich eine geheime Welt voller Monster entdeckt. Game Director Piotr Łatocha beschreibt die zentrale Spielerfantasie als Entdeckung einer zweiten Realität, in der jede Entscheidung den Unterschied zwischen Jäger und Beute ausmachen kann.

Inspiriert vom Horror-Rollenspiel-Universum der World of Darkness sowie TV-Serien wie Supernatural, soll das Spiel ein dunkles, immersives Erlebnis bieten.

Teyon orientiert sich stark an den Regeln der fünften Edition von Hunter: The Reckoning, ohne jedoch das gesamte Tabletop-System eins zu eins zu übernehmen. Spieler wählen eine von mehreren Gruppen, sogenannten Cells, und entwickeln ihre Figuren über sechs Attribute und 18 Fertigkeiten weiter. Dazu kommen Vorteile und Schwächen, die direkt aus den Büchern übernommen wurden und die Entscheidungsvielfalt erweitern.

Das Gameplay kombiniert Ego-Perspektive mit einem semi-offenen Weltdesign. Neben einer linearen Hauptquest mit verzweigten Handlungssträngen bietet das Spiel zahlreiche optionale Nebenaufgaben, Begleiterbindungen und alternative Lösungswege.

Charaktere lassen sich detailliert erstellen, wobei Spieler nicht nur das Aussehen, sondern auch Fertigkeiten, Werte und individuelle Spielstile anpassen können. Entscheidungen reichen von gewaltvollen Konfrontationen über geschicktes Schleichen bis hin zu diplomatischem Geschick und beeinflussen den Verlauf der Geschichte sowie das Ende des Spiels.

Łatocha betont, dass Hunter: The Reckoning – Deathwish bewusst unterschiedliche Herangehensweisen unterstützt, vergleichbar mit Vorbildern wie Deus Ex, Vampire: The Masquerade – Bloodlines und Baldur’s Gate 3. So kann dieselbe Situation auf verschiedenen Wegen gelöst werden, ohne dass ein Ansatz das Spiel blockiert, und selbst riskante Aktionen führen zu neuen Herausforderungen statt zum Scheitern.

Das Spiel erscheint im Sommer 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie Xbox Cloud und wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein. Spieler können sich also auf ein tiefgehendes Horror-RPG-Erlebnis mit hoher Entscheidungsfreiheit und taktischem Spielspaß freuen.