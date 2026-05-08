Hunting Simulator 3: Immersives Gameplay zeigt dynamische Wildnis und präzise Jagdmechaniken

Mit einem neuen Gameplay-Reveal gibt Hunting Simulator 3 einen detaillierten Einblick in seine realistische Jagdsimulation und zeigt eine offene Spielwelt, in der Natur, Verhalten von Tieren und präzise Vorbereitung im Mittelpunkt stehen.

Das Spiel setzt auf ein immersives Jagderlebnis, bei dem jedes Detail zählt. Spieler müssen ihre Ausrüstung sorgfältig auswählen, die Umgebung genau beobachten und sich leise durch die Wildnis bewegen, um erfolgreich zu sein. Dabei spielen Geduld, Planung und Aufmerksamkeit eine entscheidende Rolle.

Die offene Welt lädt dazu ein, unterschiedliche Regionen zu erkunden, entweder zu Fuß oder mit einem Geländefahrzeug. Unterstützt werden Spieler dabei von einem Begleiter, der bei der Jagd zusätzliche Hilfe leisten kann.

Ein zentrales Feature ist das sogenannte SimFauna-System, das für ein dynamisches Ökosystem sorgt. Tiere reagieren realistisch auf das Verhalten des Spielers, altern, pflanzen sich fort und bewegen sich in einer lebendigen Umgebung, die sich kontinuierlich verändert.

Auch die Ausrüstung spielt eine wichtige Rolle. Spieler können aus offiziellen Waffen und Jagdausrüstung wählen, um sich optimal auf unterschiedliche Situationen vorzubereiten und ihre Jagdstrategie anzupassen.

Hunting Simulator 3 setzt damit klar auf eine Mischung aus realistischer Simulation und offener Naturerfahrung, bei der jede Entscheidung den Verlauf der Jagd beeinflussen kann.