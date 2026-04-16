Hydroneer: Erscheint am 8. Mai – Couch-Coop für bis zu 4 Spieler bestätigt

Hydroneer erscheint am 8. Mai für Xbox mit Couch-Coop für bis zu 4 Spieler.

Ein beliebter Sandbox-Titel schafft den Sprung auf Konsole, denn Hydroneer erscheint am 8. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und bringt dabei erstmals einen lokalen Couch-Koop-Modus für bis zu vier Spieler mit.

Die Konsolenversion basiert auf der aktuellen Fassung des Spiels und integriert sämtliche Inhalte und Updates der vergangenen Jahre. Zusätzlich wird auch die Erweiterung „Journey to Volcalidus“ zum Start verfügbar sein, die eine neue Region mit erweiterten Möglichkeiten und lava-basierten Maschinen bietet.

Im Mittelpunkt steht weiterhin das offene Sandbox-Gameplay, bei dem Spieler mit einfachen Werkzeugen beginnen und schrittweise komplexe Produktionsketten aufbauen. Rohstoffe werden abgebaut, verarbeitet und verkauft, während mit zunehmendem Fortschritt automatisierte Systeme wie Förderbänder, Rohre und Bohrer entstehen.

Ein zentrales Merkmal bleibt das physikbasierte System ohne klassisches Inventar. Alle Gegenstände müssen direkt bewegt und platziert werden, wodurch der Aufbau der eigenen Produktionsanlagen eine besonders greifbare und direkte Erfahrung darstellt.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Koop-Feature. Der lokale Mehrspielermodus erlaubt es, gemeinsam in einer Welt zu bauen, zu graben oder Ressourcen zu verwalten. Dabei verfolgt Entwickler Foulball Hangover den Ansatz, das gemeinsame Spielerlebnis in den Vordergrund zu stellen und klassische Wohnzimmer-Multiplayer-Erfahrungen wieder stärker zu etablieren.

Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2020 konnte sich Hydroneer eine engagierte Community aufbauen und wurde insbesondere durch seine entspannte Herangehensweise an Automatisierung und Basisbau bekannt.

Mit dem Konsolen-Release wird dieses Konzept nun auf neue Plattformen erweitert und um eine lokal ausgerichtete Multiplayer-Komponente ergänzt.