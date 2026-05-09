Hydroneer: Mining-Sandbox erscheint für Konsolen mit neuem Trailer und Erweiterung

Mit Hydroneer ist die Mining- und Sandbox-Simulation von Foulball Hangover ab sofort auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Der Release wird von einem neuen Launch-Trailer begleitet, der das Gameplay und die zentralen Systeme der Konsolenversion zeigt.

Parallel zum Hauptspiel erscheint auch die Erweiterung „Journey to Volcalidus“, die zusätzliche Inhalte und neue Progressionsmöglichkeiten in die Sandbox-Welt integriert.

Im Kern dreht sich Hydroneer um den Aufbau einer eigenen Mining- und Produktionsinfrastruktur. Spieler starten mit einfachen Werkzeugen und entwickeln ihre Operation schrittweise zu komplexen, automatisierten Anlagen.

Über die Zeit entstehen Förderband-Systeme, die Materialien transportieren, während Maschinen die Verarbeitung übernehmen. Dadurch entsteht ein wachsendes Netzwerk aus Produktion, Verarbeitung und Handel.

Die Entwickler betonen, dass der Fokus bewusst auf einem entspannten Sandbox-Erlebnis liegt, bei dem Fortschritt nicht als Druck, sondern als spielerischer Aufbauprozess verstanden wird.

Mit der Erweiterung „Journey to Volcalidus“ kommt zudem ein neuer Bereich hinzu, der eine andere Form der Progression bietet. Spieler verlassen ihre bisherige Umgebung und betreten eine neue Region, in der gefrorene Landschaften und neue Ressourcen auf sie warten. Diese müssen unter anderem mit fortgeschrittener Technik erschlossen werden, die teilweise auf Hitze- und Lava-Systemen basiert.

Hydroneer ist ab sofort für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.