Hyenas: Creative Assambly kündigt neuen PvEvP-Shooter an

Heute haben SEGA und Creative Assembly, das Team hinter Alien: Isolation einen neuen PvEvP-Shooter angekündigt.

Im Spiel treten fünf Teams mit je drei Spielern gegeneinander an und müssen das meiste Merchandise in der Arena klauen und dann flüchten. Die Kämpfe finden auch in schwerelosen Bereichen statt, da die Maps auf Frachtschiffen spielen, die zwischen der Erde und dem Mars fliegen.

Andere Bereiche verfügen über Schalter, womit ihr die Schwerelosigkeit aktivieren bzw. deaktivieren könnt. Damit ihr euch bewegen könnt, verfügen eure Charaktere über Maglock-Stiefel, mit denen ihr die Schwerkraft überwinden könnt, wenn ihr wollt.

Auf https://www.playhyenas.com/ könnt ihr euch für die Alpha registrieren. Derzeit ist die Seite aber defekt. Bisher gibt es auch keinen Release-Termin.