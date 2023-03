Hyenas: Seltsam vertrauter Cosplay-Profi enthüllt

Creative Assembly hat Hero-ki, den Cosplay-Spezialisten enthüllt, der im chaotischen Extraction-Shooter Hyenas zur spielbaren Crew stößt … und jemanden, der eindeutig von einer gewissen rasanten Reihe von SEGA inspiriert wurde

Auf der Erde wurde Hero-ki mit Cosplay und Wohltätigkeitsarbeit zu einer kleinen Berühmtheit, doch nach der Evakuierung zum Perineum musste er dieselben Fähigkeiten für ruchlosere Zwecke einsetzen.

Bewaffnet mit einer speziell modifizierten Kamera, mit der er das Ebenbild eines Ziels einfangen und sich als dieses ausgeben kann, kann Hero-ki in Hyenas seine Vorliebe für Cosplay nutzen, um Bedrohungen zu entgehen und die Umgebung auszunutzen. Nur der scharfsichtigste Rivale wird Hinweise erkennen, die ihn als Betrüger entlarven.

Ein Video zum Auftritt von Hero-Ki:

Hero-ki nimmt seinen Platz zwischen den anderen Hyänen ein, zu denen Spezialisten wie die Ballerina Prima mit der Uzi und die Astronautin Commander Wright mit der Schaumkanone gehören, wobei noch weitere Charaktere dazustoßen werden.

Alle PC-Spieler sind eingeladen, unter playhyenas.com Teil der Meute (#JoinThePack) zu werden, um die Chance auf eine Teilnahme am nächsten Alphatest zu erhalten, der morgen um 18:00 Uhr (MEZ) beginnt.

Um allen einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie erwartet, hat der Live Product Director Alex Hunnisett am Future Games Show Spring Showcase teilgenommen, um das Debüt von Hero-ki sowie einen exklusiven Hyenas-Gameplay-Teaser zu präsentieren.

Gameplay-Teaser:

In der morgigen Alpha können Spieler als Hero-ki auf beiden spielbaren Plünderschiff-Karten spielen und es auf We Took Manhattan mit New-York-Thema und Greed is Good mit Achtziger-Inspiration krachen lassen. Diese Alpha wird elf Tage lang verfügbar sein, um den Spielern genügend Zeit zu geben, um sich festzuspielen und ihre Taktiken zu verfeinern, bevor sich die Türen am Dienstag, den 4. April, um 10:00 Uhr (MESZ) wieder schließen.

Hyenas ist ein Multiplayer-, Multi-Team-Extraction-Shooter, in dem du als Außenseiter und Antiheld gegen andere Trupps und Sicherheitskräfte antrittst, um Fanartikel aus der Popkultur zu stehlen.