Hypercharge: Unboxed: 50.000 Spiele auf Xbox verkauft

Der unabhängige Entwickler Digital Cybercherries freut sich, bekannt geben zu können, dass sein hochgelobter Shooter über empfindungsfähige Action-Figuren, Hypercharge: Unboxed, seit seiner Veröffentlichung am 31. Mai 50.000 Mal auf der Xbox verkauft wurde.

Das Spiel erreichte 25.000 Verkäufe in weniger als 24 Stunden, und dieser Schwung hat sich fortgesetzt, um 50.000 zu erreichen, obwohl das kleine Indie-Team keinen großen Publisher hinter dem Titel hat. Außerdem hat das Spiel auf Xbox derzeit eine Bewertung von 4,6/5, basierend auf über 600 Rezensionen.

„50.000 Verkäufe mögen im AAA-Bereich nicht viel bedeuten, aber für unser kleines Team von sechs Leuten, in einer für die Branche schwierigen Zeit und ohne Unterstützung eines großen Publishers, sind 50.000 Verkäufe auf der Xbox in nur wenigen Tagen wirklich eine große Sache! Vielen Dank nochmals an alle, die uns unterstützt haben!“

Inspiriert von Filmen wie Toy Story und Small Soldiers ist Hypercharge: Unboxed ein First-Person- und Third-Person-Shooter-Actionspiel mit einem vollständigen Kampagnenmodus, der offline allein oder online mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus gespielt werden kann. Das Spiel unterstützt auch das Spielen am geteilten Bildschirm, sowohl lokal als auch online.

„Hypercharge: Unboxed ist die perfekte Mischung aus nostalgischem Charme und modernem Shooter-Design“, so Joe Henson, Creative Gameplay und Marketing Director bei Digital Cybercherries.

„Es ist ein Liebesbrief an unsere Kindheit, in der wir es liebten, Actionfiguren gegeneinander antreten zu lassen und epische Schlachten in unseren Köpfen auszutragen – nur dass wir diese Vision jetzt in einer vollständig interaktiven 3D-Welt verwirklichen können. Egal, ob du alleine spielst oder dich mit Freunden zusammentust, Hypercharge: Unboxed gibt dir den perfekten 90er-Jahre-Kick!“