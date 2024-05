HYPERCHARGE Unboxed: Actionfiguren ballern ab heute auf Xbox

Der unabhängige Entwickler Digital Cybercherries veröffentlicht heute Hypercharge: Unboxed für Xbox Series X|S und Xbox One, einen Shooter über empfindungsfähige Actionfiguren.

Inspiriert von Filmen wie Toy Story und Small Soldiers, ist Hypercharge: Unboxed ein First- und Third-Person-Shooter-Actionfiguren-Spiel mit einem vollständigen Story-Kampagnenmodus, der offline allein oder online mit bis zu 4 Spielern im Koop-Modus gespielt werden kann. Es unterstützt auch den geteilten Bildschirm, sowohl lokal als auch online.

Wenn ihr eher wettbewerbsorientiert als kooperativ seid, ist Hypercharge:Unboxed auch für euch da, denn es bietet eine Reihe von PvP-Modi für kurze Kämpfe mit Actionfiguren. Verteidigt den Hypercore mit euren Freunden, überlebt Wellen von unbarmherzigen Horden bewaffneter Spielzeuge oder genießt eine gute, altmodische Prügelei, bei der alle auf ihre Kosten kommen.

Hypercharge heißt Eltern und Kinder in einer lebendigen Welt von Actionfiguren und Spielzeug willkommen. Es ist eine Möglichkeit für Erwachsene, sich an den Spaß ihrer eigenen Kindheit zu erinnern und neue, glückliche Erinnerungen mit ihren Kindern zu schaffen.

Dank der plattformübergreifenden Unterstützung für die PC-Version gibt es keine Grenzen, wenn es darum geht, mit wem ihr spielt, also genießt es mit euren Freunden, wie ihr wollt. Es stehen sogar Bots zur Verfügung, wenn ihr lieber mit KI-Kollegen oder Gegnern spielen wollt.

„Hypercharge: Unboxed ist die perfekte Mischung aus nostalgischem Charme und modernem Shooter-Design“, sagt Joe Henson, Creative Gameplay and Marketing Director bei Digital Cybercherries. „Es ist ein Liebesbrief an unsere Kindheit, in der wir es genossen haben, Actionfiguren zu zertrümmern und epische Schlachten in unserem Kopf zu erschaffen – nur dass wir diese Vision jetzt in einer vollständig interaktiven 3D-Welt umsetzen können. Egal, ob du alleine spielst oder dich mit Freunden zusammentun willst, Hypercharge: Unboxed bietet den perfekten Energieschub aus den 90ern!“