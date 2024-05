HYPERCHARGE Unboxed: Spielzeugsoldaten-Shooter erscheint Ende Mai

Der Indie-Entwickler Digital Cybercherries freut sich bekannt zugeben, dass sein gefeierter Shooter mit intelligenten Actionfiguren, Hypercharge: Unboxed, am 31. Mai für Xbox Series X|S und Xbox One erscheint und ab heute vorbestellt werden kann.

Inspiriert von Filmen wie Toy Story und Small Soldiers ist Hypercharge: Unboxed der Ego- und Third-Person-Shooter mit Actionfiguren.

Schließt ruch mit euren Freunden zusammen, erfüllt Missionsziele, verteidigt den Hypercore gegen Wellen von bewaffneten Spielzeugen und besiegt gemeinschaftlich Major Evil in der Story-Kampagne.

Hypercharge heißt Eltern und Kinder in einer lebendigen Welt voller Actionfiguren und Spielzeug willkommen. Erwachsene können hier den Spaß ihrer eigenen Kindheit wieder aufleben lassen, oder zusammen mit ihren Kindern neue glückliche Erinnerungen schaffen.

Hypercharge: Unboxed bietet einen vollständigen Story-Kampagnenmodus, der offline allein oder online mit bis zu 4 Spielern im Koop-Modus gespielt werden kann.

Das Spiel unterstützt auch das Spielen am geteilten Bildschirm, sowohl lokal als auch online. Die Xbox-Version bietet plattformübergreifendes Crossplay mit der PC-Version, so dass ihr nach Belieben mit deinen Freunden spielen könnt. Es gibt sogar Bots, wenn ihr lieber mit KI-Mitspielern oder -Gegnern spielen möchtet.

„Hypercharge: Unboxed ist die perfekte Mischung aus nostalgischem Charme und modernem Shooter-Design“, so Joe Henson, Creative Gameplay und Marketing Director bei Digital Cybercherries.

„Es ist ein Liebesbrief an unsere Kindheit, in der wir es liebten, Actionfiguren gegeneinander antreten zu lassen und epische Schlachten in unseren Köpfen auszutragen – nur dass wir diese Vision jetzt in einer vollständig interaktiven 3D-Welt verwirklichen können. Egal, ob du alleine spielst oder dich mit Freunden zusammentust, Hypercharge: Unboxed gibt dir den perfekten 90er-Jahre-Kick!“