Hyperkin: Competitor Controller in neuen Farbvarianten

Der Competitor Controller von Hyperkin bekommt neue Farbvarianten, in Deutschland soll er vergoldet werden.

Hyperkin zeigt sich nach der Einführung ihres Competitor Controllers begeistert von der Resonanz, die er bei PC- und Xbox-Spielern ausgelöst hat.

Auch wenn die weiße Version vielen Spielern bekannt vorkommen wird, weiß Hyperkin, dass Abwechslung die Würze des Lebens ist und freut sich, weitere Farbvarianten des Competitor zu präsentieren.

In Deutschland wird der Controller bei Amazan neben dem bekannten Schwarz und Weiß auch in Gold zu haben sein.

In anderen Ländern wie Großbritannien oder Ungarn wird er zusätzlich auch in Blau bei lokalen Händlern angeboten.

Hyperkin hat einen mit dem Competitor einen kampftauglichen Controller für PC- und Xbox-Spieler entwickelt. Mit dem bewährten symmetrischen Twin-Thumbstick-Design, das viele PlayStation-Spieler kennen, ist der Competitor ideal für PC- und Steam-Spieler, da die Aktionstasten bereits für den PC vorkonfiguriert sind.

Die Hall-Effect-Technologie und die Anti-Friction-Gates sorgen für eine reibungslose und präzise Steuerung der Thumbsticks; das separate D-Pad und die Membrantasten sind für höchste Präzision ausgelegt, und sogar die Trigger sind mit Hall-Effect-Schaltern ausgestattet.