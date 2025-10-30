Hyperkin: Xbox-Controller im PlayStation 5 Design erhältlich

Mit dem „The Competitor“ hat Hyperkin einen Xbox-Controller im PlayStation 5 Design auf den Markt gebracht.

Hyperkin hat bekannt gegeben, dass sein Premium-Controller „The Competitor“ jetzt in Nordamerika und ausgewählten Regionen, darunter auch Deutschland, erhältlich ist.

Mit seinen umfangreichen Funktionen zu einem minimalen Preis ist „The Competitor“ in jeder Hinsicht ein Premium-Controller ohne Premium-Preis.

Der Competitor ist offiziell für Xbox lizenziert, aber nicht nur für Xbox gedacht. Er ist ein echtes Muss für alle, die auf dem PC, Steam oder über Streaming-Dienste wie Gamepass™ spielen.

Dank seines symmetrischen Thumbstick-Designs und seiner breiten Kompatibilität mit vielen verschiedenen Plattformen hat sich der Competitor das ganze Jahr über einen Namen gemacht.

Bei der Verwendung von First-Party-Controllern mit symmetrischen Thumbsticks müssen Steam- und PC-Gamer ständig mit lästigen Neuprogrammierungen, verwirrenden Tastenkonfigurationen und Bildschirmanweisungen kämpfen, die nie mit den Symbolen auf ihrem Controller übereinstimmen.

Endlich bietet The Competitor eine kompromisslose Lösung mit hochwertiger Technik, unübertroffenen Funktionen und korrekter Tastenbelegung, die PC- und Steam-Gaming für Fans des symmetrischen Thumbstick-Layouts zum Kinderspiel macht.

Außerdem können Spieler, die The Competitor auf dem PC nutzen, superschnelle Abfrageraten genießen, die perfekt für Wettkämpfe sind und normalerweise schneller sind als bei Controllern vom Hersteller selbst.

Die hochwertige Verarbeitung, die symmetrischen Thumbsticks und die fehlende Verzögerung sind schon beeindruckend genug, aber es sind die vielen coolen Funktionen von The Competitor, die es zu einem Must-have-Gamepad für die Weihnachtszeit machen.

Das segmentierte, traditionelle D-Pad-Design und die über eine strapazierfähige Membran gepolsterten Aktionstasten sind ideal für 2D-Titel, die präzise Eingaben erfordern, aber die Thumbsticks glänzen dank Hall-Effekt-Sensoren, die Stick-Drift endgültig der Vergangenheit angehören lassen.

Gamer können sogar die Thumbstick-Kappen austauschen und je nach persönlicher Vorliebe zwischen Dome- und Concave-Designs wählen. Die Thumbsticks sind von Metal Glide Rings und Anti-Friction Gates umgeben, die für überragende Haltbarkeit und seidenweiche Bewegungen bei langen Gaming-Sessions sorgen.

Mit Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet, sind die Trigger perfekt für Shooter-Fans. Dank der zwei programmierbaren Rücktasten mit zusätzlicher Sperrfunktion können Gamer ihre Daumen immer auf den Sticks lassen.

Eine integrierte Mikrofon-Stummschalttaste und eine 3,5-mm-Headset-Buchse sorgen für einen einfachen Anschluss des Headsets und zuverlässige Kommunikation beim Online-Spielen.

Slade Dude Suzuki, leitender Produktentwickler bei Hyperkin, meint: „Nachdem wir The Competitor im Januar auf der CES vorgestellt haben, freuen wir uns, dass es jetzt endlich in den Händen der Gamer ist. Die Resonanz auf The Competitor hat uns echt umgehauen; es hat eindeutig den Wunsch der Gamer nach einem innovativen und dennoch erschwinglichen Premium-Controller getroffen. Wir freuen uns darauf, dass die Gamer mit diesem Controller die neuesten Titel der Saison genießen und alte Favoriten wiederentdecken können.“

The Competitor von Hyperkin ist ab jetzt in schwarz oder weiß zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 € erhältlich.