HYPERWIRED: Mit einzigartiger Kabel-Mechanik auf Konsolen und PC

HYPERWIRED ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich. Zum Start kostet der 2D-Action-Roguelike-Shooter 7,99 US-Dollar und wird auf Steam sowie den Xbox- und Nintendo-Plattformen in der ersten Woche mit einem Rabatt von zehn Prozent angeboten.

Eine ungewöhnliche Kernmechanik steht im Mittelpunkt des Spiels, denn ihr müsst euer Raumschiff regelmäßig an Energieanschlüsse koppeln, um Waffen und Systeme wieder aufzuladen. Während der Verbindung steigt eure Feuerkraft deutlich an, gleichzeitig begrenzt jedoch die Kabellänge eure Bewegungsfreiheit und zwingt euch zu taktischen Entscheidungen zwischen Angriff und Ausweichen.

Das Roguelike setzt auf prozedural generierte Galaxien, ein wiederaufladbares Zeitlupensystem sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung eures Schiffs. Über 250 Kombinationen aus Geschossmodifikatoren und mehr als 40 Upgrades erlauben es, jeden Durchlauf unterschiedlich zu gestalten, während über zehn verschiedene Schiffe zur Auswahl stehen und gerettete Piloten eure Flotte verstärken können – alles in HYPERWIRED.

Massive Bosskämpfe bilden den Abschluss jeder Galaxie und verlangen den geschickten Einsatz aller verfügbaren Fähigkeiten. Ergänzt wird das Spiel durch einen markanten Pixel-Art-Look, zerstörbare Umgebungen, temporäre Verbesserungen sowie weitere Spezialfähigkeiten wie Tarnung oder optimierte Ladezeiten.

Wer das Spiel zunächst ausprobieren möchte, kann vor dem Kauf außerdem eine kostenlose Demo auf Steam herunterladen.