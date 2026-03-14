HYPERWIRED: Neues Kabel-Gameplay im Top-Down-Shooter

Das unabhängige Studio SIDRALGAMES hat gemeinsam mit SelectaPlay und Entalto Publishing sein neues Projekt HYPERWIRED offiziell vorgestellt. Der 2D-Roguelike-Shooter soll im Sommer 2026 weltweit für mehrere Plattformen erscheinen.

Das Spiel setzt auf eine ungewöhnliche Kernmechanik. In einer Galaxie, die von Dunkelheit verschlungen wurde, steuern Spieler spezielle Raumschiffe, die ihre Energie über Steckverbindungen aufladen müssen. Während das Schiff mit einer Energiequelle verbunden ist, erhalten Spieler deutlich mehr Feuerkraft. Gleichzeitig sind sie jedoch durch die Länge ihres Kabels eingeschränkt und müssen sorgfältig zwischen Angriff und Ausweichmanövern abwägen.

Der Titel kombiniert diese Idee mit einem klassischen Roguelike-Gameplay, bei dem jeder Durchlauf neue Herausforderungen bietet. Spieler erkunden prozedural generierte Sektoren, kämpfen gegen zahlreiche Gegnerwellen und stellen sich am Ende jeder Galaxie mächtigen Bossen.

Für zusätzliche strategische Tiefe sorgen ein aufladbares Zeitlupensystem sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Über 250 Projektil-Modifikationen, mehr als 40 Upgrades und über 10 unterschiedliche Raumschiffe erlauben es, individuelle Builds zu erstellen. Zusätzlich können gestrandete Piloten gerettet werden, die später eine unterstützende Flotte bilden.

Das Studio aus Zaragoza ist bereits für innovative Spielmechaniken und seinen Retro-Stil bekannt. Nach dem Erfolg von El Gancho möchte das Team mit HYPERWIRED sein bislang ambitioniertestes Arcade-Projekt veröffentlichen.

HYPERWIRED erscheint im Sommer 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch und PC.