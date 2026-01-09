I Am Future: Cozy Apocalypse Survival: Gemütlichste Survival‑Game der Apokalypse jetzt verfügbar

Neuer I Am Future: Cozy Apocalypse Survival Launch‑Trailer zeigt das entspannte Dachcamp‑Survival in der überfluteten Zukunft.

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival ist ab sofort erhältlich und präsentiert sich im neuen Launch‑Trailer als ungewöhnlich entspannte Mischung aus Survival‑Gameplay, Base‑Building und postapokalyptischer Rooftop‑Idylle.

Das Spiel wirft euch mitten in eine überflutete Metropole, in der ihr auf einem verlassenen Dach eure eigene kleine Oase errichtet und Schritt für Schritt eine neue Heimat aufbaut.

Der Titel setzt auf eine ruhige Atmosphäre, während ihr euer Camp erweitert, neue Gebäude freischaltet und ein funktionierendes Stromnetz aufbaut.

Die Dachbasis wächst mit jedem Werkzeug, das ihr herstellt, und mit jedem Relikt, das ihr aus der „Alten Welt“ zurückbringt. Wasserkocher, Fernseher oder Mikrowellen werden zerlegt, um wertvolle Ressourcen für neue Projekte zu gewinnen. Gleichzeitig lässt sich der eigene Charakter anpassen, egal ob ihr als Robin oder Chris in die Rolle des letzten Menschen auf Erden schlüpft.

Ein zentrales Element sind die Mini‑Roboter, die euer Camp automatisieren. Sie übernehmen Aufgaben, sammeln Materialien und entspannen zwischendurch im Aufladebad.

Währenddessen erkundet ihr mithilfe von Aufklärungsdrohnen die versunkene Stadt, entdeckt neue Gebiete und bringt wertvolle Fundstücke zurück. Die Welt steckt voller skurriler Roboter wie Earl, dem Kühlschrank, oder Barbara, der charmanten Bot‑Begleiterin, die eure Reise bereichern.

Trotz der friedlichen Grundstimmung bleibt die Apokalypse präsent. Mutiertes Ungeziefer bedroht eure Pflanzen und die Energieversorgung, sodass ihr eure Basis schützen müsst. Zwischen Farming, Crafting, Erkundung und entspannten Momenten entsteht ein ungewöhnlicher Survival‑Mix, der das Leben nach dem Weltuntergang überraschend gemütlich wirken lässt.