I Am Your Beast: Agent in Rente inmitten eines Guerillakrieges

Der Rache-Thriller-Ego-Shooter I Am Your Beast erscheint im Juni auch für Xbox und PlayStation.

Der Entwickler Strange Scaffold (CLICKOLDING, El Paso, Elsewhere) und der Publisher Frosty Pop bringen den Rache-Thriller und First-Person-Arcade-Shooter I Am Your Beast am 25. Juni auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

I Am Your Beast versetzt die Spieler in die Rolle des pensionierten Agenten Alphonse Harding, der schließlich „einen letzten Auftrag“ ablehnt. Dies setzt einen wilden Guerillakrieg gegen die Covert Operations Initiative (COI) in Gang, in dem Harding den tödlichen Angriffen ausweichen muss, während er einen Rachefeldzug gegen sie startet.

Entkommt ihrem Zugriff in diesem rasanten Shooter im Arcade-Stil, indem ihr Bärenfallen aufstellt, explosive Stolperdrähte von Baumkronen aus abschießt und die Ausrüstung des militärisch-industriellen Komplexes gegen sie einsetzt.