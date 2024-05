I Am Your President: Spieler übernehmen das Amt des Präsidenten

Autor:, in / I Am Your President

In die Rolle des US-Präsidenten schlüpfen Spieler im politischen Spiel I Am Your President.

Ultimate Games wird I Am Your President am 8. Mai veröffentlichen. Der Simulator des unabhängigen Entwicklers President Studio wurde im Jahr 2023 zunächst für PC veröffentlicht.

Für die Entwicklung und Veröffentlichung der Xbox One-Version ist Ultimate Games verantwortlich. Dank der Abwärtskompatibilität funktioniert der Titel auch auf der Xbox Series X|S.

Wie die Entwickler erklären, handelt es sich bei I Am Your President um ein einzigartiges politisches Überlebensspiel, das auf der Mechanik eines narrativen Strategiespiels basiert. Der Spieler beginnt als neu gewählter Präsident der Vereinigten Staaten und muss um sein politisches Überleben und genügend öffentliche Unterstützung kämpfen, um eine Chance auf eine zweite Amtszeit zu haben.

Das Spiel nimmt die Besonderheiten der großen Politik unter die Lupe. Als neuer US-Präsident spricht der Spieler unter anderem mit Menschen, trifft politische Entscheidungen, nimmt an Pressekonferenzen teil und betreibt Außenpolitik. In der Freizeit leitet der Spieler außerdem die sozialen Medienkanäle des Präsidenten und bereitet Reden vor.

In I Am Your President steht ein spezieller politischer Kompass zur Verfügung, der anzeigt, wie sich die Entscheidungen des Spielers auf der ideologischen Landkarte einordnen.

In der Praxis kann der Spieler z. B. eine Politik verfolgen, die sich um die mythische Mitte herum bewegt oder näher an der Linie der Demokraten oder Republikaner liegt, aber man kann genauso gut auf radikale ideologische Linien von rechts oder links setzen.

Eine ähnliche Freiheit gilt auch für die Außen- und Verteidigungspolitik. Ein Spieler kann isolationistisch sein oder im Gegenteil eine aktive oder sogar offensive Politik verfolgen.

Das Spiel ist auch voll von Zufallsereignissen, sodass jede Herangehensweise an das Spiel ein wenig anders aussehen kann. Die Entwickler haben auch beschlossen, einige Anspielungen auf reale Personen, politische Ereignisse oder Verschwörungstheorien zu machen. Wichtig ist, dass es in I Am Your President auch satirische und humorvolle Elemente gibt.