I Hate This Place: Mögen die Albträume beginnen

Mögen die Albträume beginnen! I Hate This Place erscheint heute. Ein Survival-Horror-Spiel – inspiriert von der renommierten Comicserie.

I Hate This Place ist ein isometrisches Survival-Horror-Spiel voll grausiger Monster und bizarrer Welten mit einem Schwerpunkt auf Crafting. Abgerundet wird das Ganze durch markante Grafiken im Comicstil und einer Atmosphäre, die einen glatt in die Horrorfilme der 80er zurückversetzt.

Erkundet die harte und gnadenlose Wildnis und sucht nach Ressourcen. Stellt tagsüber Waffen und alles Nötige zum Befestigen eures Unterschlupfs her und bereitet euch auf die Nacht vor, denn nach Sonnenuntergang ist der Teufel los.

I Hate This Place erscheint heute digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Meridiem wird am 9. April 2026 eine physische Elena’s Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlichen, die in Fachgeschäften in Europa und Amerika erhältlich sein wird.