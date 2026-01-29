I Hate This Place: Mögen die Albträume beginnen

6 Autor: , in News / I Hate This Place
Image: Broken Mirror Games

Mögen die Albträume beginnen! I Hate This Place erscheint heute. Ein Survival-Horror-Spiel – inspiriert von der renommierten Comicserie.

I Hate This Place ist ein isometrisches Survival-Horror-Spiel voll grausiger Monster und bizarrer Welten mit einem Schwerpunkt auf Crafting. Abgerundet wird das Ganze durch markante Grafiken im Comicstil und einer Atmosphäre, die einen glatt in die Horrorfilme der 80er zurückversetzt.

Erkundet die harte und gnadenlose Wildnis und sucht nach Ressourcen. Stellt tagsüber Waffen und alles Nötige zum Befestigen eures Unterschlupfs her und bereitet euch auf die Nacht vor, denn nach Sonnenuntergang ist der Teufel los.

I Hate This Place erscheint heute digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Meridiem wird am 9. April 2026 eine physische Elena’s Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlichen, die in Fachgeschäften in Europa und Amerika erhältlich sein wird.

  1. Katanameister 311120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.01.2026 - 18:54 Uhr

    Klingt wirklich cool, erst plündern und dann seinen eigenen Unterschlupf verstärken.

  4. Mr Poppell 106080 XP Hardcore User | 29.01.2026 - 19:59 Uhr

    Sieht interessant aus aber die Protagonistin bewegt sich irgendwie sehr langsam dafür das sie in Gefahr zu sein scheint.🤔😅 Ich warte mal noch weiteres Gameplay Material ab.

  6. Hattori Hanzo 32760 XP Bobby Car Schüler | 29.01.2026 - 20:04 Uhr

    Mag ich, bin aber gerade zu faul zu gucken was es kostet und bis morgen hab ichs vermutlich wieder vergessen, dass ichs heute noch toll fand. Schöne neue Welt 🫣🤣

