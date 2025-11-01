I Hate This Place: Neuer Story-Trailer zeigt den Wahnsinn, Spiel auf 2026 verschoben

Broken Mirror Games kündigt in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment einen neuen Story-Trailer und ein aktualisiertes Veröffentlichungsdatum für I Hate This Place an – den 29. Januar 2026.

Der neue Story-Trailer gibt den Spielern einen kurzen Vorgeschmack auf die verdrehte Geschichte, die sich auf der Rutherford Ranch abspielt.

„Wir haben viel gutes Feedback von Veranstaltungen wie der PAX, der Gamescom, der Tokyo Gameshow und dann von unserer jüngsten öffentlichen Demo auf Steam erhalten. Die Vision für das Spiel bleibt die gleiche, aber dieses Feedback hat uns auf ein paar Verbesserungen oder Features aufmerksam gemacht, die das Spiel noch besser machen würden. Als die Veröffentlichung immer näher rückte, mussten wir viele dieser Ergänzungen auf den Post-Launch-Support verschieben.“ „Wir sind der Meinung, dass das Spiel es verdient, einen guten ersten Eindruck zu machen, also haben wir die Dinge überdacht und zusammen mit Broken Mirror Games beschlossen, das Datum auf Januar 2026 zu verschieben. Wir wissen, dass das in letzter Minute ist, aber wir hoffen, dass die Fans dafür Verständnis haben werden. Wir werden das Spiel auf mehreren Plattformen veröffentlichen, und wenn wir die Änderungen auf allen Versionen testen wollen, brauchen wir ein paar Wochen mehr“, Janusz Tarczykowski, Spielleiter, Rock Square Thunder.

Was die Änderung des Datums angeht, so war das Spiel ursprünglich für den 7. November 2025 geplant, doch Entwickler Rock Square Thunder entschied kürzlich, dass sie etwas mehr Zeit brauchen, um einige Änderungen und Features, die aus dem Feedback der Community resultieren, besser einarbeiten zu können. I Hate This Place erscheint jetzt am 29. Januar 2026.