I Hate This Place: Surrealer isometrischer Survival-Horror enthüllt

Broken Mirror Games freuen sich, in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment I Hate This Place vorzustellen – ein Open-World-Survival-Horrorspiel, das im 4. Quartal 2025 erscheinen soll.

Inspiriert von der für den Eisner Award nominierten Comicserie von Skybound, die von Autor Kyle Starks und Zeichner Artyom Topilin entwickelt wurde, taucht I Hate This Place die Spieler tief in eine übernatürliche Welt ein, in der die Regeln der Realität außer Kraft gesetzt werden.

In einem völlig neuen isometrischen Survival-Horror-Erlebnis, das in einem auffälligen visuellen Stil mit kräftigen, lebhaften Farben und einer Retro-Ästhetik aus den 80er-Jahren daherkommt, wurde jeder Ort liebevoll gestaltet, um seine eigene verstörende Geschichte zu erzählen, und zwar mit stilvollen Bildern, die die Grenze zwischen Realität und Albtraum in einer Welt verwischen, in der alles deinen Tod will.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Elena, deren Kampf ums Überleben beginnt, als sie unwissentlich eine bösartige Macht erweckt.

Unterlegen und gejagt in einer feindlichen Welt, müssen die Spieler schnell denken und ihre Umgebung manipulieren, um die Chancen gegen furchterregende Feinde auszugleichen.

Kyle Starks, der Autor der Comicserie I Hate This Place, meint: „Ich liebe meinen Comic I HATE THIS PLACE, eine gemeinsam mit dem Künstler Artyom Topilin geschaffene Liebeserklärung an den Horror – daher bin ich natürlich begeistert, dass jemand die Serie als Videospiel zum Leben erweckt! Ich kann es kaum erwarten, das Spiel in Händen zu halten und auf der furchtbaren Ranch gefangen zu sein, auf welcher der Comic spielt!“ Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, sagt dazu: „Wir wollen stets die Grenzen von Horror in all seinen Formen erweitern, und I Hate This Place als neuer Titel unter dem Label Broken Mirror Games ist ein Ausdruck dieser Vision. Wir denken, dass I Hate This Place mit seiner Mischung aus Survival-Mechaniken, fesselnder Story und einzigartigem Grafikstil den Spielern einen wahrlich unvergesslichen Albtraum bescheren wird.“

Das Spiel soll im 4. Quartal 2025 erscheinen. Einen Teaser gibt es hier:

Als Teil eines neuen Horror-Labels unter Bloober Team (bekannt für The Medium, Layers of Fear, Observer, SILENT HILL 2), wird I Hate This Place für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.