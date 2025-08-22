I Hate This Place: Trailer und Release-Termin enthüllt

Broken Mirror Games und Skybound Entertainment haben auf der Gamescom 2025 den offiziellen Veröffentlichungstermin für I Hate This Place bekannt gegeben.

Das Spiel erscheint am 7. November 2025 und wird von Rock Square Thunder entwickelt. Es handelt sich um ein isometrisches Survival-Horror-Spiel mit Schwerpunkt auf Crafting und Ressourcenmanagement.

Ihr erkundet eine feindselige Wildnis, sammelt Vorräte und stellt Waffen sowie Ausrüstung her, um euer Lager zu sichern. Tagsüber bereitet ihr euch auf die Nacht vor, in der gefährliche Kreaturen und albtraumhafte Szenarien die Kontrolle übernehmen.

Das Spiel kombiniert eine düstere Atmosphäre mit einem markanten Comicbuch-Stil und greift visuelle sowie thematische Elemente des Horrorfilms der 1980er Jahre auf.