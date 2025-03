I Have No Mouth, and I Must Scream: Dystopisches Horrorspiel für Konsolen angekündigt

Nightdive kündigt dystopischen Horror-Titel ‚I Have No Mouth, and I Must Scream‘ für Konsolen an.

Auf dem MIX Spring Showcase kündigte Nightdive Studios an, dass das von der Kritik hochgelobte Point-and-Click-Horror-Adventure I Have No Mouth, and I Must Scream aus dem Jahr 1996 am 27. März 2025 für PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch erscheinen wird.

Basierend auf der postapokalyptischen Kurzgeschichte des renommierten Autors Harlan Ellison, taucht I Have No Mouth, and I Must Scream die Spieler tief in das Zentrum der Erde, wo sie in die Rolle eines der fünf Überlebenden schlüpfen, die in den letzten hundertneun Jahren in den Eingeweiden der verrückten KI AM gefangen waren.

Angetrieben von seinem unbändigen Hass auf die menschliche Ethnie hat AM das vergangene Jahrhundert damit verbracht, die einzelnen Charaktere zu foltern und mit ihnen zu spielen, wie er es für richtig hält, was in einem letzten Spiel gipfelt: ein Abenteuer im Stil eines Meta-Adventures für jeden von ihnen, das ihnen die Aussicht auf Freiheit bietet, wenn sie erfolgreich sind.