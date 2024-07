I Want To Go To Mars: Fantasievolle Reise zum Mond

Autor:, in / I Want To Go To Mars

Image: Sometimes You

I Want To Go To Mars erscheint als interaktiver Ersatz für das klassische Gute-Nacht-Geschichtenbuch im August für Xbox.

I Want To Go To Mars wird am 7. August für PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.

Spieler auf Nintendo Switch-, Xbox Series X|S- und Xbox One erhalten -20 % Rabatt während der zweiwöchigen Vorbestellungsphase.

Die Xbox Series X|S-Version erhält -50 % Rabatt für Besitzer der Xbox One-Version. Besitzer der PlayStation 5-Version erhalten einen Rabatt von -50 % für Besitzer der PlayStation 4-Version.

I Want To Go To Mars ist ein lustiges und spannendes Point & Click-Abenteuer auf dem Mars für Kinder und Eltern. Es ist geeignet für Junge und Junggebliebene.

Robyn & Teddy wollen an einen Ort, an dem es nie regnet, an dem immer die Sonne scheint und an dem der Sand nie ausgeht. Sie wollen… auf den Mars!

Begebt euch auf ein preisgekröntes, fantasievolles Abenteuer, das für die ganze Familie geeignet ist. Baut eure Rakete, passiert den Mondzoll, weicht Asteroiden aus und sammelt Sternentreibstoff in dieser kurzen und herzerwärmenden Geschichte über Abenteuer und Wachstum.

Ein interaktiver Ersatz für das klassische Gute-Nacht-Geschichtenbuch. Kinder werden den niedlichen Kunststil und die lustigen Abenteuerelemente lieben, während Eltern über die augenzwinkernden Witze und lustigen Wortspiele lachen werden. Mit einer Fülle von Rätseln und Familienspaß ist dies eine Reise, die man nicht verpassen sollte!