ICARUS: Console Edition: Abflug Ende Februar datiert

Der Survivalhit Icarus bereitet sich auf seinen nächsten großen Schritt vor: Die Icarus: Console Edition erscheint am 26. Februar für PlayStation 5 und Xbox Series.

Publisher GRIP Studios, Teil der GRIP‑Digital‑Familie, hat den Termin offiziell bestätigt. Gleichzeitig sind die Vorbestellungen gestartet, die ein besonderes Extra enthalten: das Pet Companions Pack DLC, das Spielern eine Auswahl domestizierter Tiere als Begleiter zur Seite stellt.

Die Konsolenversion basiert auf dem ursprünglichen PC‑Spiel von Dean Hall (bekannt durch DayZ und Kitten Space Agency) und seinem Studio Rocketwerkz.

Wie im Original stürzen sich bis zu vier Spieler im Koop auf den feindseligen Planeten Icarus, um wertvolle Ressourcen zu bergen und gegen aggressive Fauna, toxische Flora und unberechenbare Wetterphänomene zu bestehen.

Die Mischung aus First‑Person‑Survival, extraterrestrischem Setting und missionbasiertem Fortschritt hat Icarus bereits auf dem PC eine treue Community beschert.

Mit der Console Edition öffnet sich das Spiel nun einem neuen Publikum, das sich auf eine technisch optimierte Umsetzung und alle bisherigen Inhalte freuen kann.