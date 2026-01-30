ICARUS: Console Edition: Abflug Ende Februar datiert

6 Autor: , in News / ICARUS: Console Edition
Übersicht
Image: GRIP Studios

Icarus: Console Edition startet am 26. Februar – Vorbestellungen ab sofort offen

Der Survivalhit Icarus bereitet sich auf seinen nächsten großen Schritt vor: Die Icarus: Console Edition erscheint am 26. Februar für PlayStation 5 und Xbox Series.

Publisher GRIP Studios, Teil der GRIP‑Digital‑Familie, hat den Termin offiziell bestätigt. Gleichzeitig sind die Vorbestellungen gestartet, die ein besonderes Extra enthalten: das Pet Companions Pack DLC, das Spielern eine Auswahl domestizierter Tiere als Begleiter zur Seite stellt.

Die Konsolenversion basiert auf dem ursprünglichen PC‑Spiel von Dean Hall (bekannt durch DayZ und Kitten Space Agency) und seinem Studio Rocketwerkz.

Wie im Original stürzen sich bis zu vier Spieler im Koop auf den feindseligen Planeten Icarus, um wertvolle Ressourcen zu bergen und gegen aggressive Fauna, toxische Flora und unberechenbare Wetterphänomene zu bestehen.

Die Mischung aus First‑Person‑Survival, extraterrestrischem Setting und missionbasiertem Fortschritt hat Icarus bereits auf dem PC eine treue Community beschert.

Mit der Console Edition öffnet sich das Spiel nun einem neuen Publikum, das sich auf eine technisch optimierte Umsetzung und alle bisherigen Inhalte freuen kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ICARUS: Console Edition

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Gunslinger 40970 XP Hooligan Krauler | 30.01.2026 - 09:37 Uhr

    Davon höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal… sieht aber erstmal nicht schlecht aus! Da werde ich wohl mal nen Blick riskieren.

    0
  3. Katanameister 311440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 09:52 Uhr

    Werde wohl passen, Survivalspiele gehören jetzt nicht zu meinen Lieblingsgenres.

    1
    • Chris0071234 51270 XP Nachwuchsadmin 5+ | 30.01.2026 - 11:29 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Geht mir genauso, auch wenn der Trailer mMn richtig gut aussieht 😀
      Naja, vielleicht rutscht es ja mal in den GamePass, dann würd ichs mal testen 🙂

      0
  4. FaMe 161765 XP First Star Bronze | 30.01.2026 - 12:24 Uhr

    Da ist ein Hit auch an mir vorbei gegangen. Aber nicht schlimm! Survival ist nicht mein Genre, wenn nicht dahinter Horror steht.

    0

Hinterlasse eine Antwort