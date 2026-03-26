ICARUS: Console Edition: Brutaler Survival-Hit landet heute auf Xbox und PS5

ICARUS Console Edition bringt das Sci-Fi-Survival von Dean Hall auf Konsolen und erweitert die Spielwelt massiv.

Ein neuer, gnadenloser Überlebenskampf beginnt: ICARUS Console Edition ist ab sofort für Xbox Series X|S und die PlayStation 5 erhältlich. Publisher GRIP Studios bringt das Sci-Fi-Survival-Erlebnis von Dean Hall, bekannt durch DayZ, erstmals auf Konsolen.

Im Mittelpunkt steht der lebensfeindliche Planet Icarus, auf dem ihr allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern als sogenannte Prospektoren landet.

Ziel ist es, wertvolle Ressourcen zu bergen und rechtzeitig wieder in den Orbit zu entkommen. Doch die fremde Welt schlägt zurück: Gefährliche Kreaturen, aggressive Flora und eine tödliche Atmosphäre machen jeden Einsatz zu einem riskanten Unterfangen.

Zum Start stehen zwei Editionen zur Verfügung, darunter eine umfangreiche Ultimate-Version. Bereits enthalten ist die Erweiterung New Frontiers, die das Spielgebiet auf insgesamt 128 Quadratkilometer erweitert und sechs neue Biome hinzufügt.

Besonders die Region Prometheus hebt den Schwierigkeitsgrad deutlich an, mit neuen Kreaturen, zusätzlichen Missionen und einer düsteren Geschichte rund um die gescheiterte Terraforming-Initiative.

Spieler beginnen mit einfacher Ausrüstung und arbeiten sich schrittweise zu fortschrittlicher Technologie vor. Durch gesammelte exotische Ressourcen lassen sich permanente Verbesserungen freischalten, während Jagd, Bau, Erkundung und Überleben ständig ineinandergreifen. Neue Kreaturen, reitbare Tiere und zusätzliche Gebiete sorgen dabei für kontinuierliche Herausforderungen.

Mit dem Konsolen-Release liefert ICARUS Console Edition ein umfangreiches Survival-Erlebnis, das sowohl solo als auch im Koop seine volle Intensität entfaltet und euch in eine feindliche Welt wirft, die keine Fehler verzeiht.