ICARUS: Console Edition: Spiel verschoben – Entwickler nehmen sich mehr Zeit für Feinschliff

Die Entwickler von Icarus: Console Edition haben den geplanten Release kurzfristig nach hinten verschoben.
Statt am 26. Februar erscheint die Konsolenversion nun am 26. März.
Das Team begründet die Entscheidung damit, dass man das Spiel lieber in einem vollständig überarbeiteten Zustand veröffentlichen möchte, anstatt bekannte Probleme mitzuschleppen.
In einem Statement an die Community erklärt das Studio, dass Icarus zwar bereits in einem starken und stabilen Zustand sei, man aber einige Bereiche identifiziert habe, die zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.
Die extra Wochen sollen genutzt werden, um Gameplay, Performance und Inhalte weiter zu polieren und sicherzustellen, dass das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 so funktioniert, wie es vorgesehen ist.
Die Entwickler bedanken sich für die Geduld der Spieler und versprechen, dass der zusätzliche Monat der Qualität zugutekommen wird.
Sagt mir noch gar nichts, aber bei SciFi werden immer die Ohren gespitzt.
Eine schöne Entwicklung, wenn wieder mehr Feinschliff vor Release im Fokus steht. Hoffentlich ein Trend (es sollte selbstverständlich sein), der sich weiter durch die Industrie zieht.
Verrückt, wenn es zum Trend wird, etwas zu tun, was früher der Standard war.
Finde ich gut wie sie es kommunizieren, gibts nichts zu meckern und auch besser so das sie lieber selbst noch am Feintuning arbeiten wollen anstelle wenn es dann ein Haufen Kritik gibt.
Sollen sie machen, dann gibt es weniger Probleme zur Veröffentlichung.
Schade aber so kann es noch optimiert werden vorbestellt ist es ja schon ne weile.