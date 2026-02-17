ICARUS: Console Edition: Spiel verschoben – Entwickler nehmen sich mehr Zeit für Feinschliff

Icarus Console Edition wird verschoben – Entwickler nehmen sich mehr Zeit für Feinschliff!

Die Entwickler von Icarus: Console Edition haben den geplanten Release kurzfristig nach hinten verschoben.

Statt am 26. Februar erscheint die Konsolenversion nun am 26. März.

Das Team begründet die Entscheidung damit, dass man das Spiel lieber in einem vollständig überarbeiteten Zustand veröffentlichen möchte, anstatt bekannte Probleme mitzuschleppen.

In einem Statement an die Community erklärt das Studio, dass Icarus zwar bereits in einem starken und stabilen Zustand sei, man aber einige Bereiche identifiziert habe, die zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.

Die extra Wochen sollen genutzt werden, um Gameplay, Performance und Inhalte weiter zu polieren und sicherzustellen, dass das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 so funktioniert, wie es vorgesehen ist.

Die Entwickler bedanken sich für die Geduld der Spieler und versprechen, dass der zusätzliche Monat der Qualität zugutekommen wird.