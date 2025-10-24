ICARUS: Console Edition: Survival am Rande der Menschheit

Vom Schöpfer von DayZ: ICARUS ist ein gnadenloses PvE‑Survival mit Biomen, Kreaturen und Belohnungen.

Willkommen auf ICARUS – einem Planeten, der einst als zweite Heimat der Menschheit gedacht war. Doch das Terraforming ist katastrophal gescheitert, und was zurückblieb, ist eine lebensfeindliche Welt voller toxischer Luft, gefährlicher Kreaturen und brutaler Stürme.

Jeder Orbitalsprung ist ein Risiko, jede Minute auf der Oberfläche ein Kampf ums Überleben. Ihr werdet in eine gnadenlose Umgebung geworfen, in der ihr euch behaupten müsst – allein oder im Team mit bis zu vier Spielern.

Grip Studios kündigte jetzt an, dieses Spielerlebnis 2026 auch auf Xbox Series X|S und Playstation 5 zu bringen.

Eure Aufgabe im Spiel ist es, euch gegen die Elemente zu stemmen, Schutzräume zu errichten, Waffen und Werkzeuge herzustellen, Nahrung zu jagen und wertvolle Ressourcen zu sammeln.

ICARUS verlangt euch alles ab – strategisches Denken, schnelle Entscheidungen und den Willen, euch durchzubeißen.

Entwickelt vom Schöpfer von DayZ, bietet das Spiel ein intensives PvE-Survival-Erlebnis, das euch herausfordert und belohnt.

Mit der enthaltenen Erweiterung „New Frontiers“ wird ICARUS: Console Edition noch größer, gefährlicher und lohnender. Ihr entdeckt neue Karten mit einzigartigen Biomen, stellt euch anspruchsvollen Missionen, begegnet tödlichen Kreaturen und sichert euch exklusive Belohnungen für eure Entdeckungen.