ICARUS: Console Edition: Zeigt harten Überlebenskampf auf Olympus

ICARUS Console Edition zeigt neuen Überlebenskampf auf Olympus im Xbox Gameplay!

Die raue Oberfläche eines fremden Planeten wird zur ultimativen Bewährungsprobe. Ein neues Gameplay-Video von uns zu ICARUS: Console Edition gewährt weitere Einblicke in das Survival-Erlebnis und zeigt, wie sich der Überlebenskampf auf Olympus gestaltet.

Die gezeigten Szenen stammen direkt von der Xbox Series X und verdeutlichen, welche Herausforderungen Spieler in der gefährlichen Umgebung erwarten. Ressourcen müssen gesammelt, Werkzeuge hergestellt und Strategien angepasst werden, um unter den harschen Bedingungen bestehen zu können.

Mehr Gameplay-Videos? Dann hinterlasst ein YouTube Abo!