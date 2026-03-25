ICARUS: Console Edition: Zeigt harten Überlebenskampf auf Olympus

Die raue Oberfläche eines fremden Planeten wird zur ultimativen Bewährungsprobe. Ein neues Gameplay-Video von uns zu ICARUS: Console Edition gewährt weitere Einblicke in das Survival-Erlebnis und zeigt, wie sich der Überlebenskampf auf Olympus gestaltet.
Die gezeigten Szenen stammen direkt von der Xbox Series X und verdeutlichen, welche Herausforderungen Spieler in der gefährlichen Umgebung erwarten. Ressourcen müssen gesammelt, Werkzeuge hergestellt und Strategien angepasst werden, um unter den harschen Bedingungen bestehen zu können.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht ja ziemlich basic aus, haut mich nicht unbedingt aus den Socken. Ganz nett.
Bin schon interessiert irgendwie. Ich weiß nicht so genau, wie sehr es sich für mich als Solospieler lohnt.
Solo geht auf jeden fall klar. Spiel es ja momentan auch Solo. Die Missionen sind von leicht bis Hardware vom schwierigkeitsgrad. Kannst aber auch entspannt spielen bauen und entdecken ohne Zeit zu beachten.
Danke, ich behalte es mal im Auge.
Viele Spiele haben im Kern viel Potenzial.
Aber dieser Survival Ansatz finde ich immer ganz schlimm.
Bin daher raus.
Diese ganzen Survival Crafting Spiele sind gar nicht meins, kommen auch gefühlt zu viele von der Sorte raus 🤔.
Das mit dem Crafting ist auch nicht mein Ding, zu wenig Geduld. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
Passt ins Beuteschema, allerdings wird wohl noch etwas gewartet, hänge im Moment in Satisfactory fest.