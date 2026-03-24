ICARUS: Console Edition: Zeigt sich erstmals auf Xbox Series X im Gameplay-Video

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Image: GRIP Studios

ICARUS Console Edition überzeugt mit ersten Xbox Series X Eindrücken!

Erste bewegte Bilder liefern nun einen Eindruck davon, wie sich ICARUS: Console Edition auf der Konsole schlägt.

Ein aktuelles Gameplay-Video von uns zeigt euch das Spiel direkt von der Xbox Series X und gibt Einblicke in Performance, Atmosphäre und Spielablauf.

Im Fokus stehen Szenen aus der offenen Spielwelt, in der Spieler Ressourcen sammeln, ihre Umgebung erkunden und sich auf das Überleben vorbereiten. Die gezeigten Sequenzen vermitteln ein Gefühl für das Tempo des Spiels sowie für die Herausforderungen, die auf dem fremden Planeten warten.

Besonders auffällig ist die Darstellung der Umgebung, die mit dichten Wäldern, wechselnden Lichtverhältnissen und dynamischen Wettereffekten arbeitet. Dadurch entsteht eine immersive Atmosphäre, die das Survival-Erlebnis zusätzlich verstärkt.

Auch die technischen Aspekte rücken in den Mittelpunkt. Das Video zeigt, wie ICARUS auf der Xbox Series X läuft und welchen Eindruck Grafik und Performance auf der Konsole hinterlassen.

Damit erhaltet ihr als Spieler eine erste Orientierung, was ihr von der Umsetzung erwarten könnt. Falls euch das Video gefällt, hinterlasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben, danke.

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8 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 879645 XP Xboxdynasty All Star Platin | 24.03.2026 - 19:09 Uhr

    Tztztz, kaum gelandet wird gleich gesammelt nicht mal Zeit für nen Blick auf die Natur 🙈

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  4. xXxTanithxXx 89075 XP Untouchable Star 4 | 24.03.2026 - 23:19 Uhr

    So hab mir mal nen schönes Anwesen über einen Wasserfall gebaut. Und sogar mit Kamin wo auch der Rauch schön abzieht.

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  5. DennisG89 91820 XP Posting Machine Level 1 | 25.03.2026 - 06:26 Uhr

    kenn ich gar nicht, hat mich aber auch nicht abgeholt. Wahrscheinlich gibt es schon zu viele in dieser Art

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