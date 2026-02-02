id Software: Entwickler feiert 35 Jahre Jubiläum

Image: - - - -

id Software begeht sein 35‑jähriges Jubiläum und erinnert mit einem kurzen, aber ikonischen Statement an das, was das Studio geprägt hat: „35 Jahre Shareware, Slipgates und Dämonen‑Metzeln. Danke an alle, die unsere Welten betreten haben.“

Damit würdigt das Team die Ära, die mit Commander Keen begann, mit Wolfenstein 3D und DOOM das Shooter‑Genre revolutionierte und mit Quake die Grundlage für moderne Multiplayer‑FPS legte.

Drei Jahrzehnte voller technischer Meilensteine, Modding‑Kultur, Engine‑Innovation und legendärer Franchises.

Was sind eure schönsten Erinnerungen an den Entwickler und seine Spiele?