id Software: Entwickler feiert 35 Jahre Jubiläum

id Software begeht sein 35‑jähriges Jubiläum und erinnert mit einem kurzen, aber ikonischen Statement an das, was das Studio geprägt hat: „35 Jahre Shareware, Slipgates und Dämonen‑Metzeln. Danke an alle, die unsere Welten betreten haben.“
Damit würdigt das Team die Ära, die mit Commander Keen begann, mit Wolfenstein 3D und DOOM das Shooter‑Genre revolutionierte und mit Quake die Grundlage für moderne Multiplayer‑FPS legte.
Drei Jahrzehnte voller technischer Meilensteine, Modding‑Kultur, Engine‑Innovation und legendärer Franchises.
Was sind eure schönsten Erinnerungen an den Entwickler und seine Spiele?
War dabei un werd et och bleiben 😅✌🏻 top game forge 🤜🏻
Auf ein neues Rage hätt ich schon bock.
Aber nur wenn es wie Teil 1 ist, der zweite hat sich eher wie ein Ubisoft Farcry angefühlt 😅
Q U A K E !
Ich sage vor allem Danke für tolle Nächte mit Quake III Arena 😀
Beste waren die vier 3 1/2 Zoll DOOM Floppies und die ganzen Levels und WADs damals. Das war so fantastisch flüssig, als ich dann den Turboschalter an meinem PC wieder _abgeschaltet_ hatte!