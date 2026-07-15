id Software: „Es gibt keine Vorteile“ – Software-Entwickler rechnet nach Entlassungen ab

Nach den Berichten über umfangreiche Entlassungen bei id Software hat ein Entwickler des Studios deutliche Kritik an Microsoft geäußert. Gegenüber Game Developer erklärte der anonym gebliebene Mitarbeiter, dass die Übernahme durch den Xbox-Konzern aus seiner Sicht keine Vorteile gebracht habe.
„Es gibt keine Vorteile, Microsoft zu gehören“, wird der Entwickler zitiert. Seiner Aussage zufolge sei das Team entlassen worden, noch bevor Microsoft den Erfolg der jüngsten Veröffentlichung überhaupt habe bewerten können.
Die Aussagen beziehen sich auf die Berichte über den Stellenabbau bei id Software, der einen Tag vor der Veröffentlichung der DOOM: The Dark Ages – Revelation-Erweiterung erfolgt sein soll. Laut den zitierten Informationen soll das DLC auf Steam sehr positive Bewertungen erhalten haben und zu den bestbewerteten Veröffentlichungen des Jahres 2026 auf OpenCritic gehören.
Mehreren Berichten zufolge sollen insgesamt 136 der 185 Mitarbeiter von id Software von den Entlassungen betroffen sein. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahlen liegt derzeit jedoch nicht vor.
Der Entwickler kritisierte außerdem, dass selbst erfolgreiche Spiele inzwischen offenbar keinen ausreichenden Schutz vor Stellenabbau bieten würden. DOOM: The Dark Ages war laut Bethesda zum Release im Jahr 2025 der erfolgreichste Launch in der Geschichte von id Software. Dennoch sei das Studio inzwischen massiv verkleinert worden.
Auch über id Software hinaus sieht der Mitarbeiter ein grundlegendes Problem in der Branche. Selbst hochwertige und erfolgreiche Veröffentlichungen würden seiner Ansicht nach die langfristige Zukunft vieler Entwickler nicht mehr sichern.
Die jüngsten Berichte über Entlassungen bei id Software sind Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte, die zuletzt zahlreiche Studios und Teams betroffen hat.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wären schon zu viele Entlassungen, wenn es denn stimmen sollte.
Absolut, bei solch einem guten erfolgreichen Studio
Naja ein Vorteil ist, dass man einen großzügigen Geldgeber hinter sich hat. Das Geld wächst nicht auf Bäumen und Indie-Studios müssen schauen, dass sie genug Einnahmen machen, Fördermitteln abgreifen usw, damit sie überleben. Compulsion Games hat das wohl vergessen, und nun hier der Mitarbeiter von id Software. Man beißt nicht die Hand, die einem füttert. Vergleicht man South of Midnight mit Baldurs Gate 3, dass ebenfalls 100 Mio $ gekostet hat, ist das schwer zu glauben.
Vorteil Investor oder liege ich da falsch 🤔
Irgendwie hat man den Eindruck das GTA6 der Peak sein wird und dann geht es mit den AAA Markt nur noch Abwärts.
Wenn das als Maßstab gesetzt wird wird es in Zukunft schwer
Klar, gab ja schon viel Geldregen.
Ja man hat halt ein stabiles Einkommen
Und Budget für die Entwicklungen.
Ja und natürlich das 👍🏻
Kann aber auch Nachteile haben, und zusätzlich Druck erzeugen. Ich glaube ganz frei in den Entscheidungen ist man dann auch nicht mehr , auf der einen Seite verständlich, andererseits kann das auch die Kreativität bremsen.
Ja natürlich hat eine Medaille immer zwei Seiten die die Geld geben wollen dann sehr oft mitreden 🤷🏻♂️
Leute die entlassen werden sind natürlich empfindlich. Völlig normal.
Aber nicht in der Menge, wenn man nach der genannten Zahl geht.
Verständlich.
Erfolgreich was rausbringen und dann werden die Kollegen eiskalt entlassen.
Das auch noch 1 Tag nach dem Release
Erfolgreich ?
wo ?
vielleicht bei den Bewertungen, aber finanziell nicht.
Es ist wirklich ein Trauerspiel, wirklich schade für Id Software wenn die Zahlen stimmen und von MS Xbox nicht nachzuvollziehen.
Vielleicht legt man zuviel Hoffnung in KI.
welche Zahlen?
Im best case war Doom break even…
In den letzten fünf Jahren haben wohl nur Starfield und Forza Horizon für Xbox wirklich schwarze Zahlen geschrieben.
Alle anderen AA- und AAA-Spiele sollen finanziell im Minus gewesen sein, einige davon wohl sogar deutlich über 50 Millionen Dollar Verlust, wie z.B. South of Midnight….
Vielleicht habe ich die ein oder andere Ausnahme vergessen, aber im Großen und Ganzen sind die Microsoft-Studios für das, was am Ende abgeliefert wurde, einfach viel zu teuer in der Produktion gewesen.
Vielleicht sollten die Mitarbeiter mal überlegen warum ein Larian mit 100 Millionen oder ein Sandfall Interactive mit 10 Millionen jeweils ein Goty entwickelt haben und dabei Qualitativ sowie Quantitativ überlegen sind…
Die 10 Millionen von Sandfall halte ich für etwas untertrieben, macht vom Gefühl her keinen Sinn.
Entwicklungskosten: Laut Creative Director Guillaume Broche lagen sie bei unter 10 Millionen US-Dollar.