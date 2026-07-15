id Software: „Es gibt keine Vorteile“ – Software-Entwickler rechnet nach Entlassungen ab

Ein id-Software-Entwickler kritisiert Microsoft nach den jüngsten Entlassungen scharf und zweifelt den Nutzen der Übernahme an.

Nach den Berichten über umfangreiche Entlassungen bei id Software hat ein Entwickler des Studios deutliche Kritik an Microsoft geäußert. Gegenüber Game Developer erklärte der anonym gebliebene Mitarbeiter, dass die Übernahme durch den Xbox-Konzern aus seiner Sicht keine Vorteile gebracht habe.

„Es gibt keine Vorteile, Microsoft zu gehören“, wird der Entwickler zitiert. Seiner Aussage zufolge sei das Team entlassen worden, noch bevor Microsoft den Erfolg der jüngsten Veröffentlichung überhaupt habe bewerten können.

Die Aussagen beziehen sich auf die Berichte über den Stellenabbau bei id Software, der einen Tag vor der Veröffentlichung der DOOM: The Dark Ages – Revelation-Erweiterung erfolgt sein soll. Laut den zitierten Informationen soll das DLC auf Steam sehr positive Bewertungen erhalten haben und zu den bestbewerteten Veröffentlichungen des Jahres 2026 auf OpenCritic gehören.

Mehreren Berichten zufolge sollen insgesamt 136 der 185 Mitarbeiter von id Software von den Entlassungen betroffen sein. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahlen liegt derzeit jedoch nicht vor.

Der Entwickler kritisierte außerdem, dass selbst erfolgreiche Spiele inzwischen offenbar keinen ausreichenden Schutz vor Stellenabbau bieten würden. DOOM: The Dark Ages war laut Bethesda zum Release im Jahr 2025 der erfolgreichste Launch in der Geschichte von id Software. Dennoch sei das Studio inzwischen massiv verkleinert worden.

Auch über id Software hinaus sieht der Mitarbeiter ein grundlegendes Problem in der Branche. Selbst hochwertige und erfolgreiche Veröffentlichungen würden seiner Ansicht nach die langfristige Zukunft vieler Entwickler nicht mehr sichern.

Die jüngsten Berichte über Entlassungen bei id Software sind Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte, die zuletzt zahlreiche Studios und Teams betroffen hat.