id Software: Microsoft widerspricht Gerüchten um das id-Tech-Team

Microsoft hat Spekulationen über die Zukunft von id Software und der id-Tech-Engine zurückgewiesen.

Nach den jüngsten Entlassungen bei id Software hat Microsoft Berichte über einen drastischen Personalabbau im id-Tech-Team zurückgewiesen. Dem Unternehmen zufolge arbeiten weiterhin zahlreiche Entwickler an der hauseigenen Engine.

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach kaum noch Mitarbeiter an id Tech arbeiten und Microsoft künftig vollständig auf die Unreal Engine setzen könnte. Gegenüber Windows Central widersprach Microsoft diesen Spekulationen jedoch deutlich.

In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass Dutzende Mitarbeiter an mehreren Standorten weiterhin an id Tech arbeiten. Berichte, wonach in Texas nur noch eine einzelne Person für die Engine verantwortlich sei, seien unzutreffend.

Auch Spekulationen, id Software werde künftig lediglich als Support-Studio fungieren und keine eigenen Spiele mehr entwickeln, entsprechen den vorliegenden Informationen nicht. Den Quellen zufolge verfügt das Studio trotz der Stellenstreichungen weiterhin über ein Kernteam, dessen Größe in etwa mit der Besetzung zum Release von DOOM (2016) vergleichbar ist.

Zudem gebe es nach aktuellem Stand keine Pläne, weder id Software noch MachineGames zum Wechsel auf die Unreal Engine zu verpflichten. Beide Studios sollen ihre Projekte weiterhin auf Basis der hauseigenen id-Tech-Engine entwickeln können.