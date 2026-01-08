id Software: Mit neuem Quake Rückkehr zu den Wurzeln möglich

Kurz vor dem großen 40. Bethesda‑Jubiläum nimmt die Gerüchtewelle erneut Fahrt auf. Seit Monaten wird darüber gesprochen, dass id Software an einem neuen Projekt arbeitet, und immer wieder fallen dabei die Namen Quake und Hexen. Die vollständigen Markenrechte liegen inzwischen unter dem Microsoft‑Dach, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.

Auch bei Machine Games verdichten sich die Hinweise auf mehrere parallele Entwicklungen. Ein Multiplayer‑Titel im Stil taktischer Shooter soll intern bereits Gestalt annehmen, während gleichzeitig Berichte kursieren, dass Wolfenstein III vorbereitet werde, passend zur kommenden TV‑Umsetzung bei Amazon.

Ob eines dieser Projekte bald aus der Deckung tritt, bleibt offen. Quakecon bietet sich als Bühne an, doch traditionell hebt sich Xbox größere Premieren für das eigene Showcase im Juni auf, das erneut im Umfeld des Summer Game Fest stattfindet und den Startschuss für die sommerliche Präsentationsphase markiert.