id Software: Mit neuem Quake Rückkehr zu den Wurzeln möglich

Kurz vor dem großen 40. Bethesda‑Jubiläum nimmt die Gerüchtewelle erneut Fahrt auf. Seit Monaten wird darüber gesprochen, dass id Software an einem neuen Projekt arbeitet, und immer wieder fallen dabei die Namen Quake und Hexen. Die vollständigen Markenrechte liegen inzwischen unter dem Microsoft‑Dach, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.
Auch bei Machine Games verdichten sich die Hinweise auf mehrere parallele Entwicklungen. Ein Multiplayer‑Titel im Stil taktischer Shooter soll intern bereits Gestalt annehmen, während gleichzeitig Berichte kursieren, dass Wolfenstein III vorbereitet werde, passend zur kommenden TV‑Umsetzung bei Amazon.
Ob eines dieser Projekte bald aus der Deckung tritt, bleibt offen. Quakecon bietet sich als Bühne an, doch traditionell hebt sich Xbox größere Premieren für das eigene Showcase im Juni auf, das erneut im Umfeld des Summer Game Fest stattfindet und den Startschuss für die sommerliche Präsentationsphase markiert.
10 Kommentare
Hab ehrlich gesagt noch nie n Quake gespielt 😅.
Gibt ja 1 und 2 remaster auf ixe, lohnt sich das eig noch da was mal nach zu holen?
Oha, ich bin gerade auf „spielt Quake 1“ Mission.
Also ja absolut.
Ich hab mir vor kurzem im Steam Sale Quake 1 und 2 geholt.
Bisher zwar nur Teil 1 gespielt, aber wenn du Bock auf einen schönen alten Shooter hast mit geilem Setting und mega Atmosphäre, dann hol es dir.
Im Sale kostet das auch gerade mal 3,99€ und bietet dafür richtig Umfang.
Geiles Spiel wirklich.
Es lohnt sich meiner Meinung nach schon, wenn man auf altmodische Shooter steht. Wer eine Story will, ist hier allerdings Fehl am Platz
Und eine dritte Stimme für Quake. Wenn du einfach Lust hast, deinen Kopf auszuschalten und die der Gegner abzuknallen, machst du im Sale oder GP nichts verkehrt.
Zusätzlich ist es eben ein Stück Videospielgeschichte, was für manche ja auch ein Argument sein kann.
Ja das war immer schon das beste an quake..Hirn aus und schotti in den Kopf. Ist für mich aber auch bei Doom so.
Ist halt für manche ihr cozy Game zum abschalten. Für mich auch
Finds schade, dass von id Software nur Shooter kommen. Die hätten wahrscheinlich deutlich mehr auf dem Kasten
Ein erfolgreicher Arena PvP Shooter mit neuer ID Tech. Der das Genre wieder aufleben lässt 🙏
Könnten eigentlich wieder von vorne anfangen.
Gute Neuigkeiten in allen Bereichen. So good 🤗
Ich wäre sowas von bereit dafür. Oh man wie spannend ich die Gerüchteküche finde, besonders da es dieses Jahr mehrere Xbox Jubiläen gibt😎