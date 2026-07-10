id Software: Mitgründer John Carmack äußert sich zu den Entlassungen

Nach den umfangreichen Entlassungen bei id Software hat sich Mitgründer John Carmack erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Der frühere Lead-Programmierer von DOOM und Quake zeigte sich zwar betroffen, wollte die Entscheidungen jedoch ohne Kenntnis der wirtschaftlichen Hintergründe nicht vorschnell verurteilen.
Carmack erklärte, dass ihn die Nachrichten traurig machten. Gleichzeitig falle es ihm schwer, Wut oder Empörung zu empfinden, da er keinen Einblick in die Geschäftszahlen habe. Aus seiner Sicht sei es möglich, dass id Software innerhalb des Microsoft-Konzerns wirtschaftlich nur eine vergleichsweise geringe Rolle gespielt habe.
Dabei verwies er auf Berichte, wonach insbesondere die Einnahmen von Minecraft andere Studios innerhalb von Xbox mittragen sollen. Langfristig müssten Spiele wirtschaftlich erfolgreich sein und nicht nur bei Fans beliebt sein, betonte Carmack. Die Konkurrenz um die Freizeit und das Geld der Spieler sei größer denn je.
Zugleich räumte Carmack ein, dass Fehlentscheidungen des Managements grundsätzlich nie ausgeschlossen werden könnten. Dennoch sollte dies seiner Meinung nach nicht automatisch als Erklärung dienen. Stattdessen stellte er die Frage, ob sich höhere Umsätze beispielsweise durch andere Preisstrategien, zusätzliche Inhalte, ein besseres Marketing oder effizientere Entwicklungsprozesse hätten erzielen lassen. Eine eindeutige Antwort darauf habe er jedoch nicht.
Trotz der schwierigen Situation blickt Carmack vorsichtig optimistisch auf die Zukunft des Studios. Er hoffe, dass sich id Software von den Einschnitten erholen könne. Auf die Frage eines Nutzers, ob er selbst Interesse hätte, id Software oder die dazugehörigen Marken zu übernehmen, antwortete Carmack, dass der Wert des geistigen Eigentums vermutlich weit über seinem persönlichen Vermögen liege. Außerdem sehe er sich nicht als die richtige Person, um heute ein modernes Entwicklerstudio zu führen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der ist ja richtig realistisch der Mensch. 🙂
Der wurde von Sony gekauft 😅
Seit wann ist Sony realistisch?
Dass sie ihre Kunden nicht ernst nehmen, hat schon was Realistisches 😅.
Noch nie, dafür bezahlen die Leute.)
Naja. Hatte mir ja kürzlich den DLC zu The Dark Ages gegönnt und jetzt mit dem Speer da rumzurennen fühlt sich schon etwas arg ungewöhnlich an – noch ungewöhnlicher als vorher schon mit dem Schild. Bin aber noch ziemlich am Anfang vom DLC, aber so wirklich DOOM ist das nicht mehr. Irgendwie fühlt man sich eher wie Tarzan, der seinen Liane/Kette irgendwo hinwirft und dann daran herumschwingt. Nur den Tarzan-Schrei haben sie weggelassen.
Vielleicht würde ein bisschen mehr Carmack der DOOM Reihe nochmal guttun. So mit Speer und Schild fühlt es sich nicht mehr wirklich nach DOOM an, obwohl es auch nicht wirklich schlecht ist.
Finde seine Einschätzung auch realistisch. Es bringt nichts wenn alle Leute das Franchise gut finden, aber nicht das Geld reinkommt um sowas zu finanzieren.
Day 1 im GP! Muss man mehr erklären?
Hoffe das ID Software sich wieder stabilisieren kann.
Id drücke ich die Daumen das es wieder bergauf geht. Wäre schade um so ein traditionsreiches Studio
Echt schade um das Studio. Wenn man mal Revue passieren lässt, welche technischen Errungenschaften auf deren Konto gehen. MegaTexture-Technologie in Rage, Spline-Kurven & Shader-Skripte in Quake 3 oder noch weiter in der Vergangenheit – Client-Side Prediction fürs Online Gaming oder Raycasting & Texturierung in Wolfenstein 3D.
Einfach traurig wie schnell solche Errungenschaften vergessen werden und man aussortiert wird.
Doom bevor es von Microsoft aufgekauft wurde.
Doom Eternal: 104’000 Spieler auf Steam
Doom nach dem es von Microsoaft aufgekauft wurde und day one im Game Pass veröffentlicht wurde.
Doom The Dark Ages: 31’000 Spieler auf Steam
Muss ich noch mehr sagen?
Das Gamepass Spieler nicht in der Steam Statistik auftauchen ist die aber klar oder? Natürlich spielen Leute das über Gamepass wenn sie die Möglichkeit bekommen 🤷♂️
Seine Einschätzung finde ich auch nicht falsch, macht einen sympathischen Eindruck, man muss jetzt mal abwarten wie es mit id Software weitergeht.
Was hatte man tun können. Zum Beispiel die engine außerhalb des Studios vertreiben anstatt das ganze Team einzustampfen? Die engine wäre sehr schnell die Nummer 1 bei Shootern gewesen
An mir lag es nicht, hab alle Teile gekauft.