id Software: Mitgründer John Carmack äußert sich zu den Entlassungen

Nach den umfangreichen Entlassungen bei id Software hat sich Mitgründer John Carmack erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Der frühere Lead-Programmierer von DOOM und Quake zeigte sich zwar betroffen, wollte die Entscheidungen jedoch ohne Kenntnis der wirtschaftlichen Hintergründe nicht vorschnell verurteilen.

Carmack erklärte, dass ihn die Nachrichten traurig machten. Gleichzeitig falle es ihm schwer, Wut oder Empörung zu empfinden, da er keinen Einblick in die Geschäftszahlen habe. Aus seiner Sicht sei es möglich, dass id Software innerhalb des Microsoft-Konzerns wirtschaftlich nur eine vergleichsweise geringe Rolle gespielt habe.

Dabei verwies er auf Berichte, wonach insbesondere die Einnahmen von Minecraft andere Studios innerhalb von Xbox mittragen sollen. Langfristig müssten Spiele wirtschaftlich erfolgreich sein und nicht nur bei Fans beliebt sein, betonte Carmack. Die Konkurrenz um die Freizeit und das Geld der Spieler sei größer denn je.

Zugleich räumte Carmack ein, dass Fehlentscheidungen des Managements grundsätzlich nie ausgeschlossen werden könnten. Dennoch sollte dies seiner Meinung nach nicht automatisch als Erklärung dienen. Stattdessen stellte er die Frage, ob sich höhere Umsätze beispielsweise durch andere Preisstrategien, zusätzliche Inhalte, ein besseres Marketing oder effizientere Entwicklungsprozesse hätten erzielen lassen. Eine eindeutige Antwort darauf habe er jedoch nicht.

Trotz der schwierigen Situation blickt Carmack vorsichtig optimistisch auf die Zukunft des Studios. Er hoffe, dass sich id Software von den Einschnitten erholen könne. Auf die Frage eines Nutzers, ob er selbst Interesse hätte, id Software oder die dazugehörigen Marken zu übernehmen, antwortete Carmack, dass der Wert des geistigen Eigentums vermutlich weit über seinem persönlichen Vermögen liege. Außerdem sehe er sich nicht als die richtige Person, um heute ein modernes Entwicklerstudio zu führen.