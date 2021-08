id Software: Neuer Quake-Ableger könnte bald angekündigt werden

Bereits letzten Monat tauchten Gerüchte über einen neuen Quake-Ableger auf. Der Hype um die Berichte verflog allerdings recht schnell, da diese lediglich auf Aussagen des Leakers Shpeshal Nick während eines Xbox-Era-Podcasts beruhten und nicht durch Beweise oder Bestätigungen von offizieller Seite untermauert wurden.

Dem kürzlich veröffentlichten Programmplan zur QuakeCon 2021 ist nun zu entnehmen, dass es direkt nach der Einführung des Events ein Panel zum 25-jährigen Jubiläum von Quake geben wird. Unter anderem beteiligt sind dabei id Software und MachineGames.

Dies deckt sich mit den Aussagen von Shpeshal Nick, der behauptet hatte, dass der neue Quake-Titel einer Zusammenarbeit der zwei Studios entspringen werde. Möglicherweise deutet dies sogar auf eine Präsentation oder eine Ankündigung des neuen Titels während der QuakeCon 2021 hin.

Orly? Machine and id wanna talk Quake? Starting to think my source on this one might be a good onehttps://t.co/IyjBTbDCbD https://t.co/xkjsolsKnl

— Nick (@Shpeshal_Nick) August 12, 2021