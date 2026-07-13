id Software: Neues DOOM soll trotz Entlassungen bereits entstehen

Trotz der jüngsten Berichte über umfangreiche Entlassungen bei id Software soll das Studio bereits an einem neuen DOOM arbeiten. Laut dem Journalisten Tom Warren befindet sich der nächste Serienteil sogar schon in einer frühen Entwicklungsphase.
Zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, wonach die Stellenstreichungen id Software zu einem reinen Support-Studio gemacht hätten. Dieser Darstellung widerspricht Warren jedoch deutlich.
Neues DOOM bei id Software
Nach Angaben des Journalisten wurde id Software trotz der personellen Veränderungen nicht auf eine unterstützende Funktion reduziert. Stattdessen soll das Studio bereits mit den ersten Arbeiten an einem neuen DOOM begonnen haben.
Konkrete Details zum Projekt, etwa zum Setting, Gameplay oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum, liegen derzeit allerdings nicht vor.
Offiziell bestätigt wurde die Entwicklung eines neuen DOOM-Spiels bislang nicht. Entsprechend sollte die Information vorerst als Gerücht betrachtet werden.
Tom Warren gilt jedoch als gut vernetzter Journalist mit einer starken Erfolgsbilanz bei Berichten rund um Microsoft und Xbox. In der Vergangenheit lagen seine Informationen zu internen Xbox-Themen mehrfach richtig.
Ob und wann id Software den nächsten Ableger der legendären Shooter-Reihe offiziell vorstellen wird, bleibt abzuwarten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool. Das Doom Dark Ages hat mir gut gefallen, auch wenn ich es noch nicht ganz durchgespielt habe 👍
Scheint also wieder bewusst Desinformation gestreut worden zu sein, bin mal gespannt auf eine offizielle Ankündigung.
Quake wäre auch mal wieder cool, aber Hauptsache sie bleiben erhalten.
Zuerst ist jetzt aber mal ein Quake dran da erwarte ich eigentlich die Vorstellung diesen Juni.
Freue mich schon auf das neue Doom
Mir wäre eine mehr klassisches neues DOOM irgendwie lieber. Revelations mit Speer UND Schild fand ich dann doch sehr hakelig und umständlich zu bedienen.
Ich habe von Doom 64 bis Doom: The Dark Ages alle Teile auf der XSX. Ich bin in Doom: TDA derzeit im letzten Drittel und der einstellbare Schwierigkeitsgrad gefällt mir sehr gut. Freue mich auf einen weiteren Serienableger.
Schon wieder nen neues Doom?
Das letzte war schon eher langweilig.
Warum nicht mal ein neues Quake, Hexen oder sonst was.