id Software: Neues DOOM soll trotz Entlassungen bereits entstehen

Ein neuer DOOM-Ableger soll sich laut Tom Warren bereits in einer frühen Entwicklungsphase befinden.

Trotz der jüngsten Berichte über umfangreiche Entlassungen bei id Software soll das Studio bereits an einem neuen DOOM arbeiten. Laut dem Journalisten Tom Warren befindet sich der nächste Serienteil sogar schon in einer frühen Entwicklungsphase.

Zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, wonach die Stellenstreichungen id Software zu einem reinen Support-Studio gemacht hätten. Dieser Darstellung widerspricht Warren jedoch deutlich.

Neues DOOM bei id Software

Nach Angaben des Journalisten wurde id Software trotz der personellen Veränderungen nicht auf eine unterstützende Funktion reduziert. Stattdessen soll das Studio bereits mit den ersten Arbeiten an einem neuen DOOM begonnen haben.

Konkrete Details zum Projekt, etwa zum Setting, Gameplay oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum, liegen derzeit allerdings nicht vor.

Offiziell bestätigt wurde die Entwicklung eines neuen DOOM-Spiels bislang nicht. Entsprechend sollte die Information vorerst als Gerücht betrachtet werden.

Tom Warren gilt jedoch als gut vernetzter Journalist mit einer starken Erfolgsbilanz bei Berichten rund um Microsoft und Xbox. In der Vergangenheit lagen seine Informationen zu internen Xbox-Themen mehrfach richtig.

Ob und wann id Software den nächsten Ableger der legendären Shooter-Reihe offiziell vorstellen wird, bleibt abzuwarten.