id Software: Perfect Dark und Fury gehörten zu mehreren internen Spielprojekten

Vor den Entlassungen arbeitete id Software an mehreren Konzepten für neue Spiele, darunter Perfect Dark und die neue Marke Fury.

Interne Planungen bei id Software umfassten offenbar mehrere neue Spielkonzepte, darunter einen möglichen neuen Ableger von Perfect Dark, bevor die jüngsten Entlassungen die Zukunft des Studios veränderten.

Neben der Unterstützung der DOOM-Reihe soll das Studio verschiedene Projekte diskutiert haben, die sich noch in einer frühen Konzeptphase befanden. Laut einem Bericht wurden mehrere Ideen intern vorgestellt, von denen jedoch keine offiziell für die Produktion freigegeben wurde.

Zu den Projekten gehörte Fury, eine neue Marke von Game Director und Studio-Co-Leiter Hugo Martin. Das Konzept verband Science-Fiction, Noir-Elemente sowie Einflüsse aus dem Gangstermilieu von Louisiana und Chicago mit einem modernen Cyberpunk-Setting. Im Mittelpunkt stand ein sogenanntes Gun Fu-System, das Schusswaffen mit Nahkampftechniken kombinieren sollte und sich stilistisch an den John-Wick-Filmen orientierte.

Darüber hinaus beschäftigte sich das Team offenbar mit einem möglichen neuen Perfect Dark. Das Projekt entstand nach einer internen Präsentation und wäre grundsätzlich möglich gewesen, da id Software auf Marken aus dem Microsoft-Portfolio hätte zugreifen können, sofern diese nicht bereits von anderen Studios entwickelt wurden. Berichten zufolge existierten bereits erste Konzeptzeichnungen.

Als weiteres Konzept wurde Ironwood gehandelt. Das Spiel sollte ein Survival-Abenteuer in einem Western-Szenario mit Robotern werden und sich atmosphärisch an Westworld orientieren.

Auch für DOOM lagen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Diskutiert wurden unter anderem Mehrspieler- und Koop-Inhalte, zusätzliche DLCs sowie die Rückkehr klassischer Waffen aus DOOM (2016) und DOOM Eternal.

Dem Bericht zufolge arbeitet derzeit außerdem niemand an einem neuen Quake. Sämtliche genannten Projekte befanden sich offenbar lediglich in der Konzept- oder Ideenphase und wurden vor den jüngsten Umstrukturierungen nicht offiziell genehmigt.