id Software: Studioleiter widerspricht Gerüchten über drastische Verkleinerung des Teams

id-Software-Chef Hugo Martin weist Gerüchte über einen drastischen Personalabbau zurück und spricht über die Zukunft des Studios.

Hugo Martin, Studioleiter von id Software, hat Berichten über eine angeblich drastische Verkleinerung des Entwicklerteams widersprochen. Nach seinen Angaben sei das Studio weiterhin ähnlich groß wie zur Entwicklung von DOOM (2016) und arbeite bereits an zukünftigen Projekten.

Martin erklärte, dass Behauptungen, das Studio sei „massiv verkleinert“ oder „ausgehöhlt“ worden, nicht der Wahrheit entsprächen. Aktuell beschäftige id Software rund 50 Mitarbeiter und verfüge damit über eine vergleichbare Teamgröße wie während der Entwicklung von DOOM (2016).

Zudem betonte Martin, dass auch die hauseigene idTech-Engine weiterhin aktiv entwickelt werde. Die entsprechenden Entwickler arbeiten nicht nur bei id Software selbst, sondern auch an weiteren Standorten wie MachineGames und in Frankfurt, wo eng zusammengearbeitet werde.

Konkrete Details zu den nächsten Projekten nannte Martin zwar nicht, kündigte jedoch an, dass das Studio zu gegebener Zeit mehr über seine laufenden Arbeiten verraten werde.

Mit seinen Aussagen reagiert der Studioleiter auf Spekulationen über den Zustand von id Software und stellt klar, dass sich das Team weiterhin gut aufgestellt sieht.