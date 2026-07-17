id Software: Studioleiter widerspricht Gerüchten über drastische Verkleinerung des Teams

Hugo Martin, Studioleiter von id Software, hat Berichten über eine angeblich drastische Verkleinerung des Entwicklerteams widersprochen. Nach seinen Angaben sei das Studio weiterhin ähnlich groß wie zur Entwicklung von DOOM (2016) und arbeite bereits an zukünftigen Projekten.
Martin erklärte, dass Behauptungen, das Studio sei „massiv verkleinert“ oder „ausgehöhlt“ worden, nicht der Wahrheit entsprächen. Aktuell beschäftige id Software rund 50 Mitarbeiter und verfüge damit über eine vergleichbare Teamgröße wie während der Entwicklung von DOOM (2016).
Zudem betonte Martin, dass auch die hauseigene idTech-Engine weiterhin aktiv entwickelt werde. Die entsprechenden Entwickler arbeiten nicht nur bei id Software selbst, sondern auch an weiteren Standorten wie MachineGames und in Frankfurt, wo eng zusammengearbeitet werde.
Konkrete Details zu den nächsten Projekten nannte Martin zwar nicht, kündigte jedoch an, dass das Studio zu gegebener Zeit mehr über seine laufenden Arbeiten verraten werde.
Mit seinen Aussagen reagiert der Studioleiter auf Spekulationen über den Zustand von id Software und stellt klar, dass sich das Team weiterhin gut aufgestellt sieht.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wir werden sehen was die realen Konsequenzen sind am Ende.
Was nicht ist, kann noch werden.
1600 werden ja noch wegfallen in Zukunft. Vielleicht wird id Software auch wieder freigelassen, wenn sie nicht liefern.
Wäre vielleicht sogar zu wünschen. Dann können sie endlich was anderes machen außer Doom unter Bethesdas Fuchtel
Gut das hier mal Klartext gesprochen wird nach den Weltuntergangsszenarien die im Internet verbreitet werden, einfach nur ekelhaft.
Und hier auf xboxdynasty 😉
Dann bin ich mal auf kommende Projekte gespannt, hoffentlich können sie auch weiterhin Qualität abliefern.
Wie ich es sagte 🤣und die Analysten hier dachten es sei soooooo schlimm 😜
verkleinert wurde das studio auf jeden Fall und 1600 sollen ja noch kommen.
Hoffe nur, dass das neue Spiel weiter entwickelt wird.
Wurden hier nicht irgendwie über 100 Leute entlassen, meiner Meinung wurde hier schon drastisch reduziert wenn die nur mehr 50 Leute haben.
Traurig das immer solche Gerüchte aufkommen nur um klicks zu generieren