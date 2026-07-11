id Software: Team in etwa so groß wie bei DOOM (2016)

Nach den Entlassungen ist das Team von id Software in etwa so groß wie bei der Entwicklung von DOOM (2016).

Die kürzlich angekündigte Xbox-Umstrukturierung beinhaltet unter anderem zahlreiche Entlassungen bei DOOM-Entwickler id Software. In der Folge machten Berichte die Runde, die in Frage stellten, ob das Entwicklerstudio und seine hauseigen id-Tech-Engine überhaupt noch eine Rolle in den Zukunftsplänen von Xbox spielen würden.

id Software selbst nimmt nun den Gerüchten etwas den Wind aus den Segeln und stellt klar, dass man auch weiterhin großartige Spiele und Technologien liefern werde. Das Team sei nach den Entlassungen in etwa so groß wie zur Zeit der Entwicklung von DOOM (2016):

„Zwar war unser Studio von diesen Veränderungen betroffen, doch verteilten sich diese auf verschiedene Teams. Wir verfügen nach wie vor über die Mitarbeiter, die wir benötigen, um die Spiele und Technologien zu entwickeln, für die wir bekannt sind. Das Team hat heute in etwa dieselbe Größe wie damals, als wir Doom (2016) entwickelt haben. Wir hatten schon immer eine flache Hierarchie im Studio, in der jeder aktiv mitgestaltet, und dieser Philosophie werden wir auch in Zukunft treu bleiben.“ „Unser Fokus liegt darauf, einander und die betroffenen Teammitglieder zu unterstützen. Wir werden weiterhin die großartigen Spiele und Technologien entwickeln, die uns in den letzten 35 Jahren geprägt haben, und freuen uns darauf, euch im August auf der QuakeCon zu sehen.“