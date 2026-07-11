id Software: Team in etwa so groß wie bei DOOM (2016)

Die kürzlich angekündigte Xbox-Umstrukturierung beinhaltet unter anderem zahlreiche Entlassungen bei DOOM-Entwickler id Software. In der Folge machten Berichte die Runde, die in Frage stellten, ob das Entwicklerstudio und seine hauseigen id-Tech-Engine überhaupt noch eine Rolle in den Zukunftsplänen von Xbox spielen würden.
id Software selbst nimmt nun den Gerüchten etwas den Wind aus den Segeln und stellt klar, dass man auch weiterhin großartige Spiele und Technologien liefern werde. Das Team sei nach den Entlassungen in etwa so groß wie zur Zeit der Entwicklung von DOOM (2016):
„Zwar war unser Studio von diesen Veränderungen betroffen, doch verteilten sich diese auf verschiedene Teams. Wir verfügen nach wie vor über die Mitarbeiter, die wir benötigen, um die Spiele und Technologien zu entwickeln, für die wir bekannt sind. Das Team hat heute in etwa dieselbe Größe wie damals, als wir Doom (2016) entwickelt haben. Wir hatten schon immer eine flache Hierarchie im Studio, in der jeder aktiv mitgestaltet, und dieser Philosophie werden wir auch in Zukunft treu bleiben.“
„Unser Fokus liegt darauf, einander und die betroffenen Teammitglieder zu unterstützen. Wir werden weiterhin die großartigen Spiele und Technologien entwickeln, die uns in den letzten 35 Jahren geprägt haben, und freuen uns darauf, euch im August auf der QuakeCon zu sehen.“
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hört sich jetzt komplett anders an. Wäre schön wenn es weiter geht.
Man merkt es doch schönlangsam überall. Die fetten Jahre sind nun erstmal vorbei und viele Firmen haben Leute in mass eingestellt um immer mehr und mehr Aufträge zu generieren und jetzt schrumpfen sich viele wieder gesund auf das Vorniveau. Scheisse für die Mitarbeiter aber war klar dass es nicht ewig so weitergehen kann. Sieht man ja aktuell auch am Goldpreis, der sich auch wieder langsam gesund reguliert.
Vielleicht ein guter Zeitpunkt für einen Neustart mit einem kleineren, dynamischeren Team. Auch wenn ich den letzten Teil mochte, es ist bei weitem nicht das Spiel welches versprochen wurde. Zeit für einen neuen Ansatz.