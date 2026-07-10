id Software: Tech-Engine-Team auf einen Mitarbeiter geschrumpft – Bericht

DOOM-Entwickler id Software wurde von der neuen Xbox-Umstrukturierung und den damit einhergehenden Entlassungen hart getroffen. Dabei besonders stark betroffen: die Niederlassung in Texas, deren Hauptaugenmerk auf der hauseigenen id-Tech-Engine liegt.
Vom ursprünglichen Team soll einem neuen Bericht zufolge nach den Entlassungen lediglich ein einziger Mitarbeiter übrig sein. Ob zukünftig die ebenfalls an der Pflege des Tool-Sets beteiligte Frankfurter Niederlassung des Studios eine größere Rolle spielen wird, ist nicht bekannt.
Während zuletzt berichtet wurde, Xbox werde auch weiterhin auf die Engine setzen, scheint die Quelle des neuen Berichts nicht so recht daran zu glauben. Das institutionelle Wissen sei einfach nicht mehr vorhanden und id Tech als Technologie wahrscheinlich für immer tot, heißt es.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal sehen was der noch mit der Engine alles anstellt. Wenn er nicht abliefert ist es endgültig Schluss.
Ich werde zu ehren von Quake heute ne Runde Champions zocken falls die Server noch online sind.
Gears of War E Day vorbestelle ich nicht wie vorgesehen im MS Store sondern bei Steam
Auf der einen Seite wird die Fachpresse stets massiv kritisiert und ihr kein Vertrauen geschenkt (Thema Testwertungen zb) aber bei solchen Nachrichten wird Sie gerne für voll genommen.
Niemand von uns hat Einsicht was bei MS/XBOX und deren Studios abgeht.
Also abwarten.
Quelle: Kotaku … das Schmierblatt des Gamings, ein Schatten früherer Zeiten.