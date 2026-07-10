id Software: Tech-Engine-Team auf einen Mitarbeiter geschrumpft – Bericht

Einem neuen Bericht zufolge umfasst das id-Tech-Engine-Team von id Software nur noch einen einzigen Mitarbeiter.

DOOM-Entwickler id Software wurde von der neuen Xbox-Umstrukturierung und den damit einhergehenden Entlassungen hart getroffen. Dabei besonders stark betroffen: die Niederlassung in Texas, deren Hauptaugenmerk auf der hauseigenen id-Tech-Engine liegt.

Vom ursprünglichen Team soll einem neuen Bericht zufolge nach den Entlassungen lediglich ein einziger Mitarbeiter übrig sein. Ob zukünftig die ebenfalls an der Pflege des Tool-Sets beteiligte Frankfurter Niederlassung des Studios eine größere Rolle spielen wird, ist nicht bekannt.

Während zuletzt berichtet wurde, Xbox werde auch weiterhin auf die Engine setzen, scheint die Quelle des neuen Berichts nicht so recht daran zu glauben. Das institutionelle Wissen sei einfach nicht mehr vorhanden und id Tech als Technologie wahrscheinlich für immer tot, heißt es.