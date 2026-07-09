id Software: Xbox soll Engine trotz Entlassungen weiter nutzen

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id Tech soll laut Bericht trotz umfangreicher Entlassungen weiterhin Teil von Xbox‘ Engine-Strategie bleiben.

Trotz umfangreicher Entlassungen bei id Software soll die id-Tech-Engine weiterhin eine wichtige Rolle innerhalb von Xbox spielen. Das berichtet This Week in Videogames unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle.

Demnach plant Microsoft auch künftig, die hauseigene Engine einzusetzen, obwohl zahlreiche Entwickler aus dem Engine-Team von den jüngsten Stellenstreichungen betroffen sein sollen. Insgesamt wurden bei den Xbox Game Studios rund 1.600 Arbeitsplätze abgebaut. Laut einer offiziellen WARN-Meldung entfielen davon 136 Stellen auf id Software, womit ein Großteil der Belegschaft betroffen gewesen sein dürfte.

Bereits zuvor hatten die Apogee-Mitgründer Scott Miller und George Broussard berichtet, dass insbesondere Programmierer, das Tools-Team sowie weitere technische Bereiche von den Entlassungen betroffen seien. Der ehemalige VFX-Künstler Derek Best äußerte daraufhin die Vermutung, id Software könne langfristig zu einem Support-Studio werden und auf die Unreal Engine wechseln. Als Hinweis verwies er auf die starke Verkleinerung des Engine-Teams.

soll Microsoft jedoch weiterhin auf id Tech setzen. Das würde sich von der Entscheidung der Halo Studios unterscheiden, die ihre proprietäre Slipspace Engine zugunsten der Unreal Engine aufgegeben haben.

Die id-Tech-Engine kommt nicht ausschließlich bei id Software zum Einsatz. Auch MachineGames nutzt eine angepasste Version der Technologie für seine Spiele, darunter zuletzt Indiana Jones und der Große Kreis, während Berichten zufolge außerdem an einem neuen Wolfenstein gearbeitet wird.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den Plänen für die Zukunft der id-Tech-Engine liegt bislang nicht vor.

Quelle
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40 Kommentare Added

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  2. kleineAmeise 182860 XP Battle Rifle Elite | 09.07.2026 - 14:25 Uhr

    Hauptsache auf das Gerücht reagieren als ob es eine offizielle Meldung seitens Microsoft wäre.
    👏👏👏👍💪 Weiter so!

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    • DrFreaK666 312780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.07.2026 - 14:40 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Gut möglich, dass id software noch weiter dezimiert wird. Jetzt sind ja erst die Hälfte der 3200 Stellen dran.
      Ich glaube aktuell geht niemand gerne zur Arbeit, denn die könnten zu der anderen Hälfte gehören.
      Keine Ahnung wieso MS da nicht auch gleich kurzen Prozess macht

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  3. Robilein 1300940 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 09.07.2026 - 14:30 Uhr

    Sehr stark. Gehört zu den besten Engines da draußen. Nicht so wie andere aktuelle Spiele die so aussehen als stammen die aus der Last-Gen.

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  4. I Beelzebul I 52630 XP Nachwuchsadmin 6+ | 09.07.2026 - 15:36 Uhr

    Damit zeigt Ashra dass sie 0 Anerkennung bestimmen Studios gegenüber hat und wirklich nur rein auf Zahlen schaut.

    Wie kann man nur ein legendäres Studio wie iD nur so zerfetzen 😒

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    • starfoxmk 30605 XP Bobby Car Bewunderer | 09.07.2026 - 16:14 Uhr
      Antwort auf I Beelzebul I

      Tut mir Leid, dass ich das jetzt so hart sagen muss. Aber…mit Nostalgie lassen sich keine Rechnungen bezahlen.

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      • I Beelzebul I 52630 XP Nachwuchsadmin 6+ | 09.07.2026 - 16:44 Uhr
        Antwort auf starfoxmk

        Da hätte Microsoft etliche respektvollere Lösungen finden können. Notfalls sie wieder unabhängig machen wäre auch eine Option. Um Microsofts Rechnungen musst du dir keine Sorgen machen

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    • de Maja 358085 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 16:17 Uhr
      Antwort auf I Beelzebul I

      Japp, für mich auch komplett die falsche Entscheidung, lässt doch nicht die Leute gehen die wissen wie die Engine funktioniert.
      Ist doch mit Coalition dasselbe, wenn Studios mit der UE gestruggelt haben, ist Coalition immer eingesprungen und hat ausgeholfen weil sie die einzigen, im Studioverbund, sind die die UE vernünftig ausreizen konnten.
      Plus bei Id, sie arbeiten auch ständig an der Engine weiter.

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  5. The Hills have Shice 257415 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.07.2026 - 15:44 Uhr

    Starke Entscheidung.

    IdTech8 ist einfach großartig, technisch absolut brillant. Sowas gibt man nicht auf. 🙂

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  6. Laufzeitfehler 33440 XP Bobby Car Geisterfahrer | 09.07.2026 - 15:48 Uhr

    Na dann macht mal ohne die Leute die es entwickelt haben 😏
    ID zu zerfetzen kann man machen aber wundern braucht sich bei Microsoft auch in Zukunft keiner das nichts funktioniert. Ich hoffe das die Leute möglichst schnell wieder unterkommen können.

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  7. Lord Hektor 402740 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.07.2026 - 16:57 Uhr

    Das wäre auch ein großer Blödsinn gewesen, auf diese Engine zu verzichten.

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