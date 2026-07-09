id Software: Xbox soll Engine trotz Entlassungen weiter nutzen

id Tech soll laut Bericht trotz umfangreicher Entlassungen weiterhin Teil von Xbox‘ Engine-Strategie bleiben.

Trotz umfangreicher Entlassungen bei id Software soll die id-Tech-Engine weiterhin eine wichtige Rolle innerhalb von Xbox spielen. Das berichtet This Week in Videogames unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle.

Demnach plant Microsoft auch künftig, die hauseigene Engine einzusetzen, obwohl zahlreiche Entwickler aus dem Engine-Team von den jüngsten Stellenstreichungen betroffen sein sollen. Insgesamt wurden bei den Xbox Game Studios rund 1.600 Arbeitsplätze abgebaut. Laut einer offiziellen WARN-Meldung entfielen davon 136 Stellen auf id Software, womit ein Großteil der Belegschaft betroffen gewesen sein dürfte.

Bereits zuvor hatten die Apogee-Mitgründer Scott Miller und George Broussard berichtet, dass insbesondere Programmierer, das Tools-Team sowie weitere technische Bereiche von den Entlassungen betroffen seien. Der ehemalige VFX-Künstler Derek Best äußerte daraufhin die Vermutung, id Software könne langfristig zu einem Support-Studio werden und auf die Unreal Engine wechseln. Als Hinweis verwies er auf die starke Verkleinerung des Engine-Teams.

soll Microsoft jedoch weiterhin auf id Tech setzen. Das würde sich von der Entscheidung der Halo Studios unterscheiden, die ihre proprietäre Slipspace Engine zugunsten der Unreal Engine aufgegeben haben.

Die id-Tech-Engine kommt nicht ausschließlich bei id Software zum Einsatz. Auch MachineGames nutzt eine angepasste Version der Technologie für seine Spiele, darunter zuletzt Indiana Jones und der Große Kreis, während Berichten zufolge außerdem an einem neuen Wolfenstein gearbeitet wird.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den Plänen für die Zukunft der id-Tech-Engine liegt bislang nicht vor.