Ikonei Island: An Earthlock Adventure: Open Beta für Steam angekündigt

Ikonei Island: An Earthlock Adventure bringt diesen Sommer Handwerk und tierische Begleiter in den Steam Early Access.

In einem neuen Trailer, der auf der Guerrilla Collective vorgestellt wurde, enthüllte der unabhängige Entwickler Snowcastle Games, dass sein kommendes Abenteuer Ikonei Island, in dem es um Crafting, das Vereiteln von Piraten und die Freundschaft mit Tieren geht, später im Sommer auf Steam Early Access erscheinen wird und am 17. Juni in die offene Beta auf Steam eintritt. Der Multiplayer-Modus ist eines der wichtigsten Features, die Snowcastle während der Early-Access-Phase in das Spiel integrieren wird.

Details zum Early-Access-Veröffentlichungsdatum und zur Roadmap für eine vollständige Veröffentlichung für PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One werden in naher Zukunft bekannt gegeben.

Ikonei Island ist inspiriert von Titeln wie Animal Crossing und Stardew Valley. Die Erkundung, das Sammeln von Ressourcen, das Crafting und die Anpassungsmöglichkeiten mit einer Vielzahl von lustigen Gameplay-Ideen, sollen diesem farbenfrohen Titel eine ganz eigene Note verleihen.

Ikonei Island An Earthlock Adventure spielt im Universum der Earthlock-Rollenspiele und führt die reichhaltige Weltgestaltung und das magische Setting der Serie in ein neues Gebiet. Bei der Erkundung einer abwechslungsreichen und faszinierenden Landschaft mit vielen Geheimnissen, die darauf warten, aufgedeckt zu werden, entdeckt ihr uralte Ruinen einer vergangenen Zivilisation und schaltet eine Vielzahl verschiedener Biome frei, die von eisigen Bergen und ausgedörrten Wüsten bis hin zu dichten Dschungeln und feuchten Sümpfen reichen.

Neben den Handwerkssystemen, dem Ackerbau, dem Kampf und allem, was die Insel Ikonei sonst noch zu bieten hat, haben die Spieler die Möglichkeit, die Insel zu ihrer eigenen zu machen. Ein aufrüstbarer Weiler dient als Operationsbasis und einzigartige platzierbare Gegenstände ermöglichen es, die Insel nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Das gilt auch für euer Haus, das ihr nach eurem eigenen Geschmack einrichten könnt.

Weitere Details zur Roadmap für die Early-Access-Reise von Ikonei Island werden in Kürze bekannt gegeben, ebenso wie das Early-Access-Veröffentlichungsdatum, aber Snowcastle lädt die Spieler schon jetzt ein, ihr Feedback im Snowcastle Discord abzugeben. Die Community wird entscheidend dazu beitragen, die Verbesserungen und Erweiterungen des Spiels während der Early-Access-Phase zu gestalten. Snowcastle ist daher sehr daran interessiert, dass sich die Spieler in den Prozess einbringen und ihnen ihre Meinung sagen.

„Wir freuen uns sehr darauf, Ikonei Island am 17. Juni im Rahmen eines Steam-Playtests für die Spieler zu öffnen“, so Bendik Stang, Game Director und Mitbegründer von Snowcastle Games. „Wir hatten schon immer eine enge Beziehung zu unserer Community, aber diese offene Beta und unsere Early-Access-Veröffentlichung später in diesem Jahr werden es uns ermöglichen, noch direkter mit ihnen in Kontakt zu treten als jemals zuvor. Ich kann es kaum erwarten, ihr Feedback auf unserem Discord und in den sozialen Medien zu hören!“