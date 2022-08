Ikonei Island: An Earthlock Adventure: Trailer feiert Early Access-Termin für PC

Ikonei Island: An Earthlock Adventure startet auf Steam in die Early Access Phase, was mit einem neuen Trailer und weiteren Details gefeiert wird.

Ikonei Island An Earthlock Adventure spielt im Universum der Earthlock-Rollenspiele und führt die reichhaltige Weltgestaltung und das magische Setting der Serie in ein neues Gebiet. Bei der Erkundung einer abwechslungsreichen und faszinierenden Landschaft mit vielen Geheimnissen, die darauf warten, aufgedeckt zu werden, entdeckt ihr uralte Ruinen einer vergangenen Zivilisation und schaltet eine Vielzahl verschiedener Biome frei, die von eisigen Bergen und ausgedörrten Wüsten bis hin zu dichten Dschungeln und feuchten Sümpfen reichen.

Neben dem zufriedenstellenden Handwerkssystem, dem Ackerbau, dem Kampf und allem, was die Insel Ikonei sonst noch zu bieten hat, haben die Spieler die Möglichkeit, die Insel zu ihrer eigenen zu machen. Ein aufrüstbarer Weiler dient als Operationsbasis und einzigartige platzierbare Gegenstände ermöglichen es, die Insel nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Das gilt auch für euer tragbares Haus, das ihr überall auf der Insel platzieren könnt – dekoriert es nach eurem Geschmack!

Der unabhängige Entwickler Snowcastle Games hat nun bekannt gegeben, dass sein kommendes Abenteuer Ikonei Island: An Earthlock Adventure, in dem es um Handwerk, Piraten und Tiere geht, am 18. August in den Early Access auf dem PC eintreten wird.

Außerdem wurden Details zu den ersten Schritten auf dem Weg zu einer vollständigen Veröffentlichung für PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One bekannt gegeben, die unter anderem Features zur Pflege von Kreaturen, verbessertes Farmen und detaillierte Placeables versprechen.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure bringt am 18. August Crafting und tierische Begleiter in den Steam Early Access. Im Sommer, Herbst und Winter sollen dann weitere Updates folgen. Eine Veröffentlichung für Konsolen könnte somit schätzungsweise im Jahr 2023 erfolgen.

Ikonei Island An Earthlock Adventure ist von Titeln wie Animal Crossing und Stardew Valley inspiriert und ergänzt die fesselnden Erkundungs-, Ressourcensammel-, Handwerks- und Anpassungssysteme mit einer Vielzahl von lustigen Gameplay-Ideen, die diesem farbenfrohen Titel eine ganz eigene Note verleihen.

Die Freundschaft mit den einheimischen Wildtieren und die Nutzung ihrer einzigartigen Fähigkeiten, um neue Bereiche der Insel zu erschließen, bieten eine fesselnde Erkundungsmechanik, die es laut den Entwicklern so in diesem Genre noch nicht gegeben hat.

Auf dem Weg zur Entdeckung der Geheimnisse der Insel Ikonei werdet ihr auf gefährliche Piratenlager treffen und gegen Monster kämpfen. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Freut euch darauf, all dies mit euren Freunden zu tun! Der Multiplayer-Modus ist eines der wichtigsten Features, die Snowcastle während der Early-Access-Phase in das Spiel integrieren wird.

Der Trailer mit neuen Szenen ist hier zu sehen: