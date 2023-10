Ikonei Island: An Earthlock Adventure: Unendliche Möglichkeiten im Entwicklervideo

Erforscht unendliche Möglichkeiten im neuen Entwicklervideo für das gemütliche Co-op-Spiel Ikonei Island: An Earthlock Adventure.

Publisher Jetpack Collective und Snowcastle Games, ein unabhängiger Spieleentwickler aus Oslo, haben ein neues Entwicklerkommentar-Video veröffentlicht, in dem es um den Bau und die Dekoration von Basen in Ikonei Island: An Earthlock Adventure geht.

Der gemütliche, von Stardew Valley inspirierte Koop-Ableger erscheint am Donnerstag, den 9. November für PC, Xbox und PlayStation (Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt) zum Preis von 24,99 EUR.